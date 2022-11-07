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В Белгородской области 10 ФАПов не успевают получить лицензию в 2022 году

Вчера, 10:38
Фото: 1MI
О ходе строительства ФАПов отчитался глава регионального минздрава Андрей Иконников в ходе оперсовещания 7 ноября.

По словам Андрея Иконникова, по 10 фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) в Белгородской области есть риски неполучения лицензии, так как объекты строители не успевают сдать в срок.

Всем ФАПам мы успеваем вручить лицензию до 31 декабря, по 10 объектам остаются риски. Я отдам их на контроль в Росздравнадзор. Лицензия на ФАП получается в течение трёх недель. Работы проводятся в рамках нацпроекта, были доведены федеральные деньги.
Андрей Иконников

Вячеслав Гладков поинтересовался у министра строительства Оксаны Козлитиной, ведутся ли работы по строительству ФАПа на улице Орлова в Белгороде и хуторе Давыдкин.

По словам Козлитиной, на улице Орлова в настоящий момент идёт техприсоединение воды, а на хуторе Давыдкин проводится благоустройство территории. Замгубернатора Владимир Базаров также подчеркнул, что до 20 ноября будут переданы для получения лицензии 19 объектов, ещё шесть передадут в декабре. Иконников заявил, что ФАПы, которые передадут в декабре, лицензию получить не успеют.

Мне нужно, чтобы лицензии были получены в этом году. Я поездил по школам и детским садам. Где-то приезжаешь — всё выполнено хорошо, а на некоторых объектах нет ни одного человека, несмотря на то, что объект сдаётся через два месяца. Я вижу, что минстрой и УКС плохо контролируют работы. Приходят к девяти на работу, в пять часов на работе никого нет.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил сдать все ФАПы до 7 декабря. Министр здравоохранения будет еженедельно докладывать Гладкову о ходе строительства. Если работы на объектах вестись не будут, то Иконников должен предоставлять фотоподтверждение.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Строительство#Фап#Сроки#Медицина
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