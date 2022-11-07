В Белгородской области 10 ФАПов не успевают получить лицензию в 2022 году

По словам Козлитиной, на улице Орлова в настоящий момент идёт техприсоединение воды, а на хуторе Давыдкин проводится благоустройство территории. Замгубернатора Владимир Базаров также подчеркнул, что до 20 ноября будут переданы для получения лицензии 19 объектов, ещё шесть передадут в декабре. Иконников заявил, что ФАПы, которые передадут в декабре, лицензию получить не успеют.