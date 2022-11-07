В Белгородской области 10 ФАПов не успевают получить лицензию в 2022 году

По словам Андрея Иконникова, по 10 фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) в Белгородской области есть риски неполучения лицензии, так как объекты строители не успевают сдать в срок.
Всем ФАПам мы успеваем вручить лицензию до 31 декабря, по 10 объектам остаются риски. Я отдам их на контроль в Росздравнадзор. Лицензия на ФАП получается в течение трёх недель. Работы проводятся в рамках нацпроекта, были доведены федеральные деньги.
Андрей Иконников
Вячеслав Гладков поинтересовался у министра строительства Оксаны Козлитиной, ведутся ли работы по строительству ФАПа на улице Орлова в Белгороде и хуторе Давыдкин.
По словам Козлитиной, на улице Орлова в настоящий момент идёт техприсоединение воды, а на хуторе Давыдкин проводится благоустройство территории. Замгубернатора Владимир Базаров также подчеркнул, что до 20 ноября будут переданы для получения лицензии 19 объектов, ещё шесть передадут в декабре. Иконников заявил, что ФАПы, которые передадут в декабре, лицензию получить не успеют.
Мне нужно, чтобы лицензии были получены в этом году. Я поездил по школам и детским садам. Где-то приезжаешь — всё выполнено хорошо, а на некоторых объектах нет ни одного человека, несмотря на то, что объект сдаётся через два месяца. Я вижу, что минстрой и УКС плохо контролируют работы. Приходят к девяти на работу, в пять часов на работе никого нет.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил сдать все ФАПы до 7 декабря. Министр здравоохранения будет еженедельно докладывать Гладкову о ходе строительства. Если работы на объектах вестись не будут, то Иконников должен предоставлять фотоподтверждение.