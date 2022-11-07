В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для розничной торговли

«Мы проанализировали, с какими проблемами розничная торговля сталкивается чаще всего. Например, деньги после оплаты безналичным способом приходят на счёт через несколько дней или высокие комиссии за платежи клиентов по карте и наличными. И наше отраслевое предложение для розничного бизнеса – это решение большинства этих вопросов», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.