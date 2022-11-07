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Трое глав районов Белгородской области хуже всех ведут социальные сети

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
В ходе оперативного совещания правительства области 7 ноября губернатору представили рейтинг аккаунтов глав муниципалитетов.

Оценку аккаунтов глав муниципалитетов проводили по итогам октября текущего года. В лидерах оказался Чернянский район, второе место занял Красненский район, а третье — Волоконовский район.

В тройке худших оказались одни из лидеров прошлого рейтинга — главы Ракитянского и Прохоровского районов. Также худшим стал аккаунт главы Ивнянского района.

Фото: правительство Белгородской области

Аккаунты глав оценивали по следующим показателям: представленность в соцсетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram), качество контента, количественные показатели (критерий оценивает отношение доли пользователей, проявляющих активность на странице главы, к общему числу пользователей соцсетей в муниципалитете). Рейтинг подготовил Центр управления регионом Белгородской области. 

К основным ошибкам в ведении аккаунтов глав отнесли отсутствие оформления страницы — не везде понятно, что аккаунт принадлежит главе района. Также проблемой является «живой язык» — есть примеры публикаций на страницах глав без объяснений и подробностей. Тексты должны быть представлены в понятном стиле на стыке разговорной и письменной речи.

Фото: правительство Белгородской области

Также претензии имеются к качеству фотографий и видео: «Фото ради фото, если нет хороших фотографий, лучше не ставить». У некоторых глав во время прямых эфиров не выстроена картинка, помимо этого, проблемой остаётся обратная связь глав с подписчиками — главы отвечают на комментарии формально без выражения своего личного мнения.

Не устану повторять, что соцсети — самая прямая и непосредственная связь с населением. Она менее затратная, гораздо дешевле и качественнее заниматься соцсетями, чем другими средствами коммуникации. Речь идёт не о том, что главы не хотят, а о том, что не получается. Нужно обучать, чтобы жители области получали комфортную и доступную связь.
Вячеслав Гладков

Напомним, в сентябре аккаунты глав районов оценили за второй квартал текущего года. В лидерах были аккаунты глав Чернянского района, Прохоровского района и Шебекинского горокруга. Минимальные баллы получили главы Белгородского района, Алексеевского и Яковлевского горокругов.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Соцсети#Аккаунты
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