Трое глав районов Белгородской области хуже всех ведут социальные сети

Оценку аккаунтов глав муниципалитетов проводили по итогам октября текущего года. В лидерах оказался Чернянский район, второе место занял Красненский район, а третье — Волоконовский район.
В тройке худших оказались одни из лидеров прошлого рейтинга — главы Ракитянского и Прохоровского районов. Также худшим стал аккаунт главы Ивнянского района.
Аккаунты глав оценивали по следующим показателям: представленность в соцсетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram), качество контента, количественные показатели (критерий оценивает отношение доли пользователей, проявляющих активность на странице главы, к общему числу пользователей соцсетей в муниципалитете). Рейтинг подготовил Центр управления регионом Белгородской области.
К основным ошибкам в ведении аккаунтов глав отнесли отсутствие оформления страницы — не везде понятно, что аккаунт принадлежит главе района. Также проблемой является «живой язык» — есть примеры публикаций на страницах глав без объяснений и подробностей. Тексты должны быть представлены в понятном стиле на стыке разговорной и письменной речи.
Также претензии имеются к качеству фотографий и видео: «Фото ради фото, если нет хороших фотографий, лучше не ставить». У некоторых глав во время прямых эфиров не выстроена картинка, помимо этого, проблемой остаётся обратная связь глав с подписчиками — главы отвечают на комментарии формально без выражения своего личного мнения.
Не устану повторять, что соцсети — самая прямая и непосредственная связь с населением. Она менее затратная, гораздо дешевле и качественнее заниматься соцсетями, чем другими средствами коммуникации. Речь идёт не о том, что главы не хотят, а о том, что не получается. Нужно обучать, чтобы жители области получали комфортную и доступную связь.
Вячеслав Гладков
Напомним, в сентябре аккаунты глав районов оценили за второй квартал текущего года. В лидерах были аккаунты глав Чернянского района, Прохоровского района и Шебекинского горокруга. Минимальные баллы получили главы Белгородского района, Алексеевского и Яковлевского горокругов.