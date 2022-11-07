Трое глав районов Белгородской области хуже всех ведут социальные сети

Также претензии имеются к качеству фотографий и видео: «Фото ради фото, если нет хороших фотографий, лучше не ставить». У некоторых глав во время прямых эфиров не выстроена картинка, помимо этого, проблемой остаётся обратная связь глав с подписчиками — главы отвечают на комментарии формально без выражения своего личного мнения.