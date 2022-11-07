Только 57% закупленных для медиков квартир заселены в Белгородской области

На сегодняшний день область закупила для врачей 212 квартир, 192 из них переданы медицинским организациям.
110 квартир уже заселены прибывшими в регион врачами. 25 человек заселились в сентябре–октябре. Ещё семь кандидатов на данный момент находятся в проработке. Выполнили план по заселению шесть муниципалитетов: Яковлевский, Старооскольский и Шебекинский горокруга, а также Волоконовский, Чернянский и Краснояружский районы.
При этом есть два района с нулевым процентом заселения: Ровеньский и Красненский. По словам Иконникова, кандидаты на заселение, обещавшие приехать в эти районы ещё в мае, не могут этого сделать.
Так, в Ровеньки на прошлой неделе прибыл кандидат: он устроился на работу, но заселяться в предоставленную квартиру не стал. По мнению министра здравоохранения, люди не уверены, что останутся в Белгородской области.
Таким образом, на данный момент медиками заселены 57% квартир, переданных в оперативное управление.
Всего же в 2022 году планировалось закупить 261 квартиру. Не закупили все квартиры в Губкинском (19 из 30), Яковлевском (15 из 20), Старооскольском (9 из 20), Шебекинском (5 из 8) и Новооскольском (6 из 7) горокругах. Схожая ситуация в Белгородском (17 из 21), Ивнянском (6 из 9), Прохоровском (6 из 9), Корочанском (4 из 8), Ровеньском (6 из 7), Красногвардейском (4 из 6) и Краснояружском (3 из 4) районах.
Гладков потребовал до 20 декабря докупить остатки, иначе главы будут приобретать жильё за счёт муниципальных денег.
Денег больше выделять не будут. Есть две причины: сокращение бюджетных доходов и тот факт, что главы не успевают. Деньги выделены, полтора миллиарда, и они подвисают в воздухе. Приобретаем квартиры, которые не можем обеспечить кадрами. Избыточность на сегодняшний день есть. Не освоите в этом году — буду требовать, чтобы тратили муниципальные деньги.
Вячеслав Гладков