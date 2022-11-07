Только 57% закупленных для медиков квартир заселены в Белгородской области

Всего же в 2022 году планировалось закупить 261 квартиру. Не закупили все квартиры в Губкинском (19 из 30), Яковлевском (15 из 20), Старооскольском (9 из 20), Шебекинском (5 из 8) и Новооскольском (6 из 7) горокругах. Схожая ситуация в Белгородском (17 из 21), Ивнянском (6 из 9), Прохоровском (6 из 9), Корочанском (4 из 8), Ровеньском (6 из 7), Красногвардейском (4 из 6) и Краснояружском (3 из 4) районах.