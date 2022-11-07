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Только 57% закупленных для медиков квартир заселены в Белгородской области

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
О реализации в Белгородской области программы поддержки врачей «Жильё» губернатору Вячеславу Гладкову во время оперсовещания рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.

На сегодняшний день область закупила для врачей 212 квартир, 192 из них переданы медицинским организациям.

110 квартир уже заселены прибывшими в регион врачами. 25 человек заселились в сентябре–октябре. Ещё семь кандидатов на данный момент находятся в проработке. Выполнили план по заселению шесть муниципалитетов: Яковлевский, Старооскольский и Шебекинский горокруга, а также Волоконовский, Чернянский и Краснояружский районы.

При этом есть два района с нулевым процентом заселения: Ровеньский и Красненский. По словам Иконникова, кандидаты на заселение, обещавшие приехать в эти районы ещё в мае, не могут этого сделать.

Так, в Ровеньки на прошлой неделе прибыл кандидат: он устроился на работу, но заселяться в предоставленную квартиру не стал. По мнению министра здравоохранения, люди не уверены, что останутся в Белгородской области.

Таким образом, на данный момент медиками заселены 57%  квартир, переданных в оперативное управление.

Всего же в 2022 году планировалось закупить 261 квартиру. Не закупили все квартиры в Губкинском (19 из 30), Яковлевском (15 из 20), Старооскольском (9 из 20), Шебекинском (5 из 8) и Новооскольском (6 из 7) горокругах. Схожая ситуация в Белгородском (17 из 21), Ивнянском (6 из 9), Прохоровском (6 из 9), Корочанском (4 из 8), Ровеньском (6 из 7), Красногвардейском (4 из 6) и Краснояружском (3 из 4) районах.

Гладков потребовал до 20 декабря докупить остатки, иначе главы будут приобретать жильё за счёт муниципальных денег.

Денег больше выделять не будут. Есть две причины: сокращение бюджетных доходов и тот факт, что главы не успевают. Деньги выделены, полтора миллиарда, и они подвисают в воздухе. Приобретаем квартиры, которые не можем обеспечить кадрами. Избыточность на сегодняшний день есть. Не освоите в этом году — буду требовать, чтобы тратили муниципальные деньги.
Вячеслав Гладков
Фото: правительство Белгородской области
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#Оксана Артемова#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Врачи
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