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Сын свердловского мэра попал в белгородскую больницу после ранения на Украине

Вчера, 21:36
Фото: Соцсети Сайгида Билалова
Во время СВО мужчина получил ранение головы.
Сюжет
СВО

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов сообщил в соцсетях о ранении своего сына Руслана на Украине. Мужчина попал под обстрел боевых беспилотников 28 октября, после чего его с ранением доставили в больницу в Белгородской области.

Он потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области. Из белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция. Сегодня врачи отмечают состояние сына как удовлетворительное.
Сайгид Билалов, мэр Алапаевска

Руслан Билалов в 2014 году проходил службу в Воздушно-десантных войсках. Участвовать в военной спецоперации мужчину призвали 27 сентября в рамках частичной мобилизации.

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#Александра Склярова#Военные#СВО#Белгородская область#Ранение
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