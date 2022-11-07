Сын свердловского мэра попал в белгородскую больницу после ранения на Украине

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов сообщил в соцсетях о ранении своего сына Руслана на Украине. Мужчина попал под обстрел боевых беспилотников 28 октября, после чего его с ранением доставили в больницу в Белгородской области.
Он потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области. Из белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция. Сегодня врачи отмечают состояние сына как удовлетворительное.
Сайгид Билалов, мэр Алапаевска
Руслан Билалов в 2014 году проходил службу в Воздушно-десантных войсках. Участвовать в военной спецоперации мужчину призвали 27 сентября в рамках частичной мобилизации.