Старооскольский водоканал накопил 43 судебных дела за 10 лет

МУП «Водоканал» в суде чаще отвечало по претензиям, чем выступало истцом. Как ответчик старооскольское коммунальное предприятие в текущем году в судебных спорах участвовало 13 раз. Как истец — шесть. 2022-й стал самым активным годом для предприятия в плане судебных разбирательств.

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