Старооскольский водоканал накопил 43 судебных дела за 10 лет

По данным информационного ресурса «Спарк-Интерфакс», значительная доля судебных историй связана с исполнением обязательств по договорам аренды. И почти все требования вторых сторон в таких спорах удовлетворены.
Судились с «Водоканалом» и АО «Белгородская ипотечная корпорация», и ГУП «Фонд поддержки ИЖС». Частенько в стенах Фемиды представители старооскольского муниципального предприятия встречались с энергоснабжающей компанией. Поводом служило нарушение договоров энергоснабжения. Например, в 2017-2018 годах в пользу АО «Белгородэнергосбыт» взыскивали с МУПа неустойку за просрочку оплаты платежей.
В целом с 2017-го завершено 17 дел. Девять споров ещё рассматриваются. Два разбирательства о возмещении вреда окружающей среде тянутся с 2019 года. В этих арбитражных делах истцами являются управление Росприроднадзора по Белгородской области и Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», исковые требования в пользу надзорных ведомств в сфере природопользования — на две суммы: 147 390 рублей и 7 525 921 рубль. Очередные раунды судебных споров о нарушении водного законодательства Арбитражный суд Белгородской области, по данным «Спарка», намерен провести 8 и 10 ноября.
По сведениям, опубликованным в информационном ресурсе, по одному из дел судья ждёт от истцов пояснения к документальным и нормативным обоснованиям на доводы ответчика.
Напомним, Старооскольский водоканал переживает непростой период. За последнее время у предприятия сменилось несколько директоров, но финансовое положение по-прежнему «худое». Предложение властей передать собственность предприятия с муниципального на федеральный уровень, чтобы МУП могло участвовать в госпрограммах и получать допфинансирование, поддержали депутаты на заседании в конце сентября текущего года.