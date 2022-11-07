Отставка Иванова и обстрел Грайворона: что произошло в Белгородской области 7 ноября

7 ноября на внеочередной сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали отставку Антона Иванова. Замгубернатора Ольга Медведева поблагодарила бывшего мэра за работу в непростое время. Экс-градоначальнику вручили и благодарность председателя горсовета.
Имя нового мэра Белгорода станет известно 26 декабря — в этот день пройдёт соответствующий конкурс. Приём документов на участие стартует 11 ноября.
Уже определена половина состава конкурсной комиссии. Оставшихся должен назначить губернатор Вячеслав Гладков.
7 ноября под обстрел попал Грайворон. Обошлось без пострадавших, но город и соседнее село частично остались без света.
К 16:00 электроэнергия вернулась в дома основной части населения, а также во все соцобъекты. Без света к тому времени оставалось около 2 тыс. жителей.
СК РФ изучает обстоятельства происшествия.
В июле в Харьковской области погиб житель Новооскольского горокруга — 31-летний майор Александр Ананичев. В спецоперации военнослужащий участвовал с самого её начала. Посмертно майору присвоили звание Героя России.
В память о погибшем земляке белгородцы написали песню.