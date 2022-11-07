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Отставка Иванова и обстрел Грайворона: что произошло в Белгородской области 7 ноября

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Антона Иванова, из-за обстрела в Грайвороне люди временно остались без света, а местные авторы посвятили песню погибшему в ходе спецоперации майору.

Отставку поддержали

7 ноября на внеочередной сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали отставку Антона Иванова. Замгубернатора Ольга Медведева поблагодарила бывшего мэра за работу в непростое время. Экс-градоначальнику вручили и благодарность председателя горсовета.

Имя нового мэра Белгорода станет известно 26 декабря — в этот день пройдёт соответствующий конкурс. Приём документов на участие стартует 11 ноября.

Уже определена половина состава конкурсной комиссии. Оставшихся должен назначить губернатор Вячеслав Гладков.

Депутаты поддержали отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода
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Обстреляли Грайворон

7 ноября под обстрел попал Грайворон. Обошлось без пострадавших, но город и соседнее село частично остались без света.

К 16:00 электроэнергия вернулась в дома основной части населения, а также во все соцобъекты. Без света к тому времени оставалось около 2 тыс. жителей.

СК РФ изучает обстоятельства происшествия.

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Песня в честь героя

В июле в Харьковской области погиб житель Новооскольского горокруга — 31-летний майор Александр Ананичев. В спецоперации военнослужащий участвовал с самого её начала. Посмертно майору присвоили звание Героя России.

В память о погибшем земляке белгородцы написали песню.

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