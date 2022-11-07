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Отопление в проблемный дом в Белгороде обещают дать 14 ноября

Вчера, 18:00
И. о. мэра Валентин Демидов заявил, что к работам на котельной привлекли дополнительных специалистов, написал он своём телеграм-канале.

Отопление в доме на бульваре Строителей собираются подать через неделю, 14 ноября. К работам на котельной привлекли дополнительных специалистов.

По словам Демидова, ага усиления было не справиться. Ранее белгородцы жаловались на работу УК «Сантехподрядчик». Компания признала ошибки и готова сотрудничать и оплачивать услуги подрядной организации, подчеркнул чиновник.

Напомним, в Белгороде собирались менять УК из-за проблем с отоплением. Жалобы от жильцов дома поступили ещё в начале отопительного сезона. Проблему тогда решили, но ненадолго.

Сообщалось, что на управляющую компанию возбудили административные дела из-за отсутствия отопления. Её хотели лишить лицензии.

На УК в Белгороде возбудили административные дела из-за отсутствия отопления
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Отопление#Проблемный дом#Управляющая компания#Сантехподрядчик#Валентин Демидов
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