Отопление в проблемный дом в Белгороде обещают дать 14 ноября

Отопление в доме на бульваре Строителей собираются подать через неделю, 14 ноября. К работам на котельной привлекли дополнительных специалистов.
По словам Демидова, ага усиления было не справиться. Ранее белгородцы жаловались на работу УК «Сантехподрядчик». Компания признала ошибки и готова сотрудничать и оплачивать услуги подрядной организации, подчеркнул чиновник.
Напомним, в Белгороде собирались менять УК из-за проблем с отоплением. Жалобы от жильцов дома поступили ещё в начале отопительного сезона. Проблему тогда решили, но ненадолго.
Сообщалось, что на управляющую компанию возбудили административные дела из-за отсутствия отопления. Её хотели лишить лицензии.