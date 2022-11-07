Основатели госпитальной хирургии Донецка: из Саратова — в Сталино

Уже спустя год после переезда в Сталино Владимир Богославский провёл первую в Донбассе и шестую в России операцию по созданию искусственного пищевода по Ру-Герцену (замещение пищевода кишечником). Маленькая девочка обожгла пищевод раствором каустической соды (это агрессивное вещество используют для устранения засоров в канализации и т. п.; его также называют едким натром и считают одной из сильнейших щелочей, способной разъедать органические вещества). После ожога пищевод девочки стал постепенно сужаться. Любые попытки его расширить не давали никакого эффекта. В конце концов ребёнок перестал глотать даже жидкую еду. Тогда профессор Богославский и принял решение прибегнуть к новому способу хирургического вмешательства: неповреждённую шейную часть пищевода он соединил с подведённой к шее кишкой, создав таким образом искусственный пищевод. Законченный случай подобной пластики выдающийся хирург продемонстрировал в 1925 году на VII Всесоюзном съезде хирургов.