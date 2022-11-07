Нового мэра Белгорода выберут 26 декабря

26 декабря пройдёт конкурс на должность мэра Белгорода. Приём документов начнётся 11 ноября. В состав комиссии, которая займётся проведением и организацией конкурса, войдут шесть человек.
Уже известно, что в составе комиссии будет главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова, депутат горсовета Максим Палесика, гендиректор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов. Ещё троих членов комиссии назначит губернатор Белгородской области.
Отметим, в ходе внеочередной сессии горсовета 7 ноября депутаты приняли отставку Антона Иванова с поста главы администрации Белгорода.