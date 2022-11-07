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На двух улицах в Белгороде отключились светофоры

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
Они не работают на Костюкова и на перекрёстке улицы Попова и проспекта Славы, сообщили в телеграм-канале Белгорблагоустройства.

В Белгороде отключилось несколько светофоров. Они не работают на улице Костюкова на участке от проспекта Ватутина до Губкина, на перекрёстке улицы Попова и проспекта Славы.

В Белгорблагоустройстве уточнили, что причиной стало отключение электросети. Устранить проблему рабочие должны за час.

Ранее сообщалось, что на участке от «Белгород-Арены» до улицы Костюкова не работают светофоры. Отключение привело к ДТП. Летом в центре города их выключали из-за работ по обслуживанию электросети.

Дополнение. На улице Костюкова светофоры заработали в 10:50.

На двух улицах в Белгороде установят новые светофоры
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Не работают светофоры
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