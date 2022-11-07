На двух улицах в Белгороде отключились светофоры

В Белгороде отключилось несколько светофоров. Они не работают на улице Костюкова на участке от проспекта Ватутина до Губкина, на перекрёстке улицы Попова и проспекта Славы.
В Белгорблагоустройстве уточнили, что причиной стало отключение электросети. Устранить проблему рабочие должны за час.
Ранее сообщалось, что на участке от «Белгород-Арены» до улицы Костюкова не работают светофоры. Отключение привело к ДТП. Летом в центре города их выключали из-за работ по обслуживанию электросети.
Дополнение. На улице Костюкова светофоры заработали в 10:50.