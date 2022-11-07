Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На диспансеризацию сотрудников мэрии Белгорода потратят почти 2 млн рублей

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Заказчик — администрация Белгорода. Начальная цена госконтракта — 1 725 602 рубля.

На сайте госзакупок появилась заявка от администрации Белгорода на диспансеризацию сотрудников мэрии. Исходя из документа, услуги должны оказывать в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Работники пройдут плановые приёмы у терапевта, гинеколога или уролога, невролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, психиатра и нарколога. У каждого сотрудника возьмут клинические анализы, после чего проведут исследования. Также белгородцам сделают электрокардиографию и флюорографию.

Женщинам после 40 лет проведут маммографию. У мужчин и женщин старше 40 лет исследуют кровь на онкомаркер.

Всего на обследование 501 сотрудника мэрии готовы выделить 1 725 602 рубля.

Напомним, что в октябре на госзакупках уже появлялась заявка на диспансеризацию работников правительства области. Тогда на диспансеризацию 1654 государственных гражданских и муниципальных служащих выделили 2 560 000 рублей.

#Александра Склярова#Медицина#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Диспансеризация
Подпишитесь
Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку
Сегодня, 15:32
Видео с беженцами из Украины, проживающими в Белгородской области — фейк
Сегодня, 18:59
Депутаты поддержали отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода
Сегодня, 15:27
Нового мэра Белгорода выберут 26 декабря
Сегодня, 15:48
Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове
Вчера, 18:47
Врачи уезжают из Белгородской области из-за обстрелов
Сегодня, 11:34