На диспансеризацию сотрудников мэрии Белгорода потратят почти 2 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка от администрации Белгорода на диспансеризацию сотрудников мэрии. Исходя из документа, услуги должны оказывать в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Работники пройдут плановые приёмы у терапевта, гинеколога или уролога, невролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, психиатра и нарколога. У каждого сотрудника возьмут клинические анализы, после чего проведут исследования. Также белгородцам сделают электрокардиографию и флюорографию.
Женщинам после 40 лет проведут маммографию. У мужчин и женщин старше 40 лет исследуют кровь на онкомаркер.
Всего на обследование 501 сотрудника мэрии готовы выделить 1 725 602 рубля.
Напомним, что в октябре на госзакупках уже появлялась заявка на диспансеризацию работников правительства области. Тогда на диспансеризацию 1654 государственных гражданских и муниципальных служащих выделили 2 560 000 рублей.