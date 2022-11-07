На диспансеризацию сотрудников мэрии Белгорода потратят почти 2 млн рублей

Работники пройдут плановые приёмы у терапевта, гинеколога или уролога, невролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, психиатра и нарколога. У каждого сотрудника возьмут клинические анализы, после чего проведут исследования. Также белгородцам сделают электрокардиографию и флюорографию.