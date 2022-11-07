Мусорные войны: претензии белгородского ЦЭБа и его партнёров достигли 1 млрд рублей

В организации подчеркнули, что отказ ЦЭБа исполнять условия договора может привести к банкротству и увольнению 250 сотрудников. «Флагман» уже обращался в областное правительство и прокуратуру. В компании заявили, что регоператор пользуется «доминирующим положением на рынке». Учитывая ситуацию, в «Флагмане» подозревают, что средства предприятия могут расходовать на цели, не связанные с производственной деятельностью.