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Мусорные войны: претензии белгородского ЦЭБа и его партнёров достигли 1 млрд рублей

Вчера, 09:07
Фото: 1MI
Участники рынка считают, что в регионе может произойти мусорный коллапс. В областном правительстве это отрицают, сообщает «Коммерсант».

Взаимные претензии белгородского ЦЭБа и его партнёров составили 1 млрд рублей. Участники рынка не исключают мусорного коллапса в Белгородской области, однако в правительстве региона это отрицают.

Как пишет издание, контрагенты регионального оператора заявили о многомилионных долгах. Претензии трёх компаний друг к другу достигли 1 млрд рублей. Летом они и региональный оператор разошлись в подсчётах объёма отходов. Тем временем эксперты не считают ситуацию в регионе критичной.

9 ноября Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд может рассмотреть жалобу ЦЭБа на решение арбитражного суда области. Речь об иске к Центру экологической безопасности на сумму 222,5 млн рублей. Истцом выступает «Экотранс». Причиной требований стали долги за транспортировку отходов. По той же причине компания «Еврологистик» требует 257,6 млн рублей от регоператора.

Сам ЦЭБ подал иск в отношении губкинского «Флагмана» за неосновательное обогащение. Сумма составила 298,3 млн рублей. Компания подала встречный иск. Долги регионального оператора на конец октября превысили 94 млн рублей. При этом «Флагман» не исключает остановки экотехнопарка из-за того, что «деятельность фактически парализована».

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Уточняется, что ситуация изменилась после смены руководства в ЦЭБ. Ещё одной проблемой стало изменение расчётов за оказание услуг по захоронению и переработке мусора. В «Флагмане» считают, что принятые решения противоречат тарифному регулированию. Также регоператор сократил число выплат с двух до одного раза в месяц.

В организации подчеркнули, что отказ ЦЭБа исполнять условия договора может привести к банкротству и увольнению 250 сотрудников. «Флагман» уже обращался в областное правительство и прокуратуру. В компании заявили, что регоператор пользуется «доминирующим положением на рынке». Учитывая ситуацию, в «Флагмане» подозревают, что средства предприятия могут расходовать на цели, не связанные с производственной деятельностью.

Глава «Экотранса» Николай Шеин сообщил, что ЦЭБ задолжал компании более 400 млн рублей. По некоторым договорам оплата не производится больше года. При этом компания всё ещё надеется на досудебное решение разногласий.

Владелец «Еврологистика» Алексей Грищенко рассказал журналистам, что разногласия возникли из-за нечётких формулировок законодательства в сфере обращения с отходами. Решить вопрос теперь должен суд.

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В правительстве области уверяют, что ЦЭБ «не производил одностороннего изменения порядка измерения размера отходов». Так называемые излишние средства регоператор «Флагману» выплатил, заявили власти.

Вину в правительстве возложили на бизнес и население, которые «не всегда добросовестно» оплачивают услуги ЦЭБа. Если условия будут выполняться, то мусорного коллапса ждать не стоит. Власти заявляют, что Центр экологической безопасности принимает возможные меры для оплаты услуг контрагентов. Также власти считают, что хозяйствующие субъекты должны решать спорные вопросы самостоятельно в рамках действующего законодательства. При этом чиновники рассматривают варианты корректировки терсхемы.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин называет ситуацию некритичной. По мнению специалиста, ЦЭБ «достаточно устойчив», а опасений пока нет. 

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#Наталья Корявых#Экономика#Мусорная реформа#ТКО#Отходы#Мусор#ЦЭБ#Флагман#Еврологистик#Арбитражные суды
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