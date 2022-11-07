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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков открыл новое общежитие БелГУ

Вчера, 14:50
Фото: Трансюжстрой
Общежитие квартирного типа рассчитано на 252 мест.

На строительство общежития из федеральной адресной инвестиционной программы Минобрнауки РФ было выделено более 482 млн рублей, ещё 7,3 млн рублей университет направил из собственных средств на подготовку проектно-сметной документации. Общежитие квартирного типа рассчитано на 252 мест.

Компания «Трансюжстрой» приступила к строительству в июне 2021 года и чуть больше, чем за год возвёла два 10-этажных корпуса. Объект сдан в эксплуатацию, хотя срок окончания работ по контракту – 25 декабря 2022 года.  

Фото: Трансюжстрой

Реализованный проект — это один из лучших образцов общежитий квартирного типа. Такое рациональное расходование федеральных средств, выделенных на улучшение инфраструктуры вузов, отвечает поставленным целям развития системы высшего образования.

«Общежитие — это всегда раскрытие потенциала любого университета, совершенно иная доступность высшего образования. Это общежитие квартирного типа прекрасно вписывается в студенческий городок», — отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. 

Здесь создали  комфортные условия для проживания  магистрантов, аспирантов и ординаторов.

«Мы ввели в строй восьмое по счету общежитие, которое даёт возможность комфортного проживания студентов и открывает новые возможности для привлечения большего числа иностранных студентов. Открытие общежития завершило формирование студенческого кампуса на Студенческой. Оно квартирного типа, у нас таких ещё не было», — отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. 

Строительство новых общежитий необходимо также в связи с высоким уровнем интернационализации университета. Сегодня здесь обучается более 4000 иностранных граждан. Почти 500 студентов приняли в университет в этом году из Украины, ЛНР и ДНР. 

«Для университета это большое событие», – подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.

#Общежитие#Белгородская область#Общество
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