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Меньше половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё

Вчера, 12:00
Фото: 1MI

Белгородская область вошла в топ-10 регионов по доступности аренды жилья

Доля семей, которые могут себе позволить съём квартиры или дома в регионе, составила 47,7%. Это лучший показатель в Черноземье, следует из данных рейтинга РИА «Новости».

Белгородская область заняла десятое место среди российских регионов по доступности аренды жилья. В 2022 году доля семей, которые в состоянии арендовать квартиру или дом, составила 47,7%.

Семейный доход для оплаты аренды и повседневных расходов, как следует из рейтинга, равняется 68,6 тыс. рублей. Регион показал лучший результат среди областей Черноземья.

В Липецкой и Курской областях взять жильё в аренду могут 44,4% и 44,1% семей соответственно. В Воронежской области показатель составляет 39,3%. Брянская область оказалась на 50-м месте с результатом в 34,3%. Далее следует Орловская область с показателем в 33,5%. Наиболее низкие показатели у Тамбовской области — всего 29,1%.

Ранее сообщалось, что белгородцы и старооскольцы стали чаще сдавать квартиры и дома в аренду. Также в регионе назначили ежемесячные выплаты на съём жилья переселенцам из приграничных районов.

 

#Наталья Корявых#Общество#Аренда жилья#Рейтинг регионов#Всегда актуально
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