Меньше половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё

В Липецкой и Курской областях взять жильё в аренду могут 44,4% и 44,1% семей соответственно. В Воронежской области показатель составляет 39,3%. Брянская область оказалась на 50-м месте с результатом в 34,3%. Далее следует Орловская область с показателем в 33,5%. Наиболее низкие показатели у Тамбовской области — всего 29,1%.