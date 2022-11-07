Меньше половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё

Белгородская область заняла десятое место среди российских регионов по доступности аренды жилья. В 2022 году доля семей, которые в состоянии арендовать квартиру или дом, составила 47,7%.
Семейный доход для оплаты аренды и повседневных расходов, как следует из рейтинга, равняется 68,6 тыс. рублей. Регион показал лучший результат среди областей Черноземья.
В Липецкой и Курской областях взять жильё в аренду могут 44,4% и 44,1% семей соответственно. В Воронежской области показатель составляет 39,3%. Брянская область оказалась на 50-м месте с результатом в 34,3%. Далее следует Орловская область с показателем в 33,5%. Наиболее низкие показатели у Тамбовской области — всего 29,1%.