Кроме того, за последний месяц в регионе было представлено более 300 вакансий с возможностью удалённой работы (5,3% от общего числа вакансий). Всего в 2022 году было опубликовано 2100 таких вакансий, в 2021 году — 3200. Служба исследований hh.ru также провела опрос среди соискателей из Белгородской области и выяснила, что 50% из них при поиске работы сегодня в первую очередь рассматривают вакансии с удалённой занятостью. Из них 21% предпочитает удалённую работу, так как это более безопасно.