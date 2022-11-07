1 апреля около 05:40 загорелась нефтебаза на Крейде в Белгороде. Пожар произошёл после двух авиаударов украинских вертолётов. 3 июля трагедия произошла в центре Белгорода — областной центр атаковали три ракеты «Точка-У». Все ракеты были сбиты, но одна кассетная часть сдетонировала над жилыми домами, что привело к жертвам и серьёзным разрушениям. В октябре область почти ежедневно подвергалась обстрелам ВСУ — под обстрел попадали подстанция, таможенный пункт, торговые центры и жилые дома. Многие жители региона привыкли к жизни под звуками работы ПВО, другие же на время решили покинуть свои дома и переехали из области.
Недавно редакция «Бел.Ру» провела опрос среди читателей сайта и подписчиков в соцсетях. В нём приняли участие 6851 человек. 1875 респондентов заявили, что никогда не покинут Белгород. Ещё 1604 человека ответили, что ещё думают, переезжать или остаться. 566 опрошенных сказали, что уже покинули город: некоторые уехали с начала спецоперации, другие — из-за участившихся за последний месяц обстрелов.
Мы также пообщались с жителями Белгорода, которые покинули область на фоне постоянных обстрелов. Белгородец Андрей работает в городе журналистом. После обстрела 3 июля мужчина вместе со своей девушкой на месяц переехали жить в Ярославль, потом они вернулись. Недавно Андрей снова принял решение переехать из-за постоянных обстрелов. Работает мужчина удалённо, о переезде обратно в Белгород пока не задумывается.
Белгородка Марина также переехала жить в другой город из-за обстрелов в последний месяц. Сейчас девушка живёт в Москве, рассказывает, что до сих пор боится громких звуков: «Особенно в метро, когда поезд подъезжает к платформе в тоннеле».
Отметим, что, по данным Росстата, Белгородскую область по миграционной убыли в ЦФО обошла только Москва. С января по август из региона уехало 33,8 тыс. человек.
Мы проанализировали пассажиропоток, посещаемость поликлиник и количество вакансий за последние полгода. Парадоксально, но официальная статистика показывает, что в регионе нет никакого оттока населения: число пациентов в поликлиниках, как и пассажиров в общественном транспорте, растёт, количество вакансий снижается.
К примеру, пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода, по данным регионального правительства, увеличился. В сентябре 2022 года в автобусах было зафиксировано 3,1 млн человек, в аналогичный период прошлого года в автобусах проехали 3 млн человек.
А таксисты, наоборот, отмечают сильное падение числа заявок за последний месяц: работы в последнее время практически нет, арендованные авто приходится возвращать обратно в автопарк или ездить на заработки в соседний Воронеж.
Также, по данным областного правительства, в сентябре текущего года поликлиники Белгорода посетили 86 тыс. человек. А в аналогичный период прошлого года больницы посетили 76 тыс. человек. В августе этого года в поликлиники обратились 75 тыс. человек, а в августе 2021 года — 70 тысяч. Всплеск посещаемости в поликлиниках связывают в ростом заболеваемости ОРВИ и ковидом, который характерен для осеннего периода.
Кроме того, летом все находятся на отдыхе или проводят время на даче — летом не до похода к врачам. Однако посещаемость в поликлиниках в этом году превысила прошлогоднюю, что не сопоставляется с информацией о том, что горожане массово уезжают из города.
Интересная статистика и по числу вакансий в Белгороде. В августе в Белгороде насчитывалось 19 тыс. вакансий, а годом ранее — 25 тыс. вакансий. В сентябре в городе было зафиксировано 20 тыс. вакансий, а в сентябре 2021 года — 25 тыс. вакансий. Казалось бы, вакансий должно было стать больше, судя по общественным настроениям желающих переехать. Но, согласно официальной статистике, число вакансий, наоборот, сокращается.
Мы также запросили статистику по количеству вакансий в HeadHunter (российская компания интернет-рекрутмента). По данным hh.ru, за последний месяц в области было опубликовано более 7200 вакансий. В сентябре 2022 года вакансий стало на 6% больше в сравнении с августом и на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос наблюдается на сотрудников розничной торговли (19,5%). Также требуются сотрудники в отрасли «Продукты питания» (12,6%), «Сельское хозяйство» (6,9%), пользуются спросом специалисты в финансовом секторе (6,2%) и айтишники (6,1%).
Кроме того, за последний месяц в регионе было представлено более 300 вакансий с возможностью удалённой работы (5,3% от общего числа вакансий). Всего в 2022 году было опубликовано 2100 таких вакансий, в 2021 году — 3200. Служба исследований hh.ru также провела опрос среди соискателей из Белгородской области и выяснила, что 50% из них при поиске работы сегодня в первую очередь рассматривают вакансии с удалённой занятостью. Из них 21% предпочитает удалённую работу, так как это более безопасно.
Стоит также отметить, что из Белгородской области из-за обстрелов начали уезжать врачи. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе регионального минздрава Андрею Иконников проработать вопрос с организацией мер для максимально возможного сохранения кадров на местах.
Недавно в Сети появилась петиция жительницы Белгорода. Она требует отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области. Петицию подписали 26 тыс. человек. Девушка просит принять какие-то меры, так как происходят «агрессивные» обстрелы не только военной, но и гражданской инфраструктуры.