Пассажиров возят в части только по предварительному согласованию с командованием. На время боевого слаживания визиты в гарнизон не разрешают. Трансфер до воинских частей, расположенных в соседних Воронежской и Курской областях, — бесплатный. Его организовывает местная администрация. Узнать о маршрутах и записаться можно по телефону +7 (4725) 45-22-94.