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Как посетить мобилизованного родственника в воинской части

Вчера, 13:45
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

Близких родственников возят к мобилизованным белгородцам еженедельно

В Старом Осколе Белгородской области автобусы курсируют по особому маршруту каждую субботу. Посадка проходит на площадке у Центра молодежных инициатив.

Отправка — по индивидуальным заявкам, которые принимают специалисты Союза поддержки матерей и жён мобилизованных заранее. В очередные выходные съездили 10 женщин, которые захотели навестить своих мужей и сыновей.

Пассажиров возят в части только по предварительному согласованию с командованием. На время боевого слаживания визиты в гарнизон не разрешают. Трансфер до воинских частей, расположенных в соседних Воронежской и Курской областях, — бесплатный. Его организовывает местная администрация. Узнать о маршрутах и записаться можно по телефону +7 (4725) 45-22-94.

Помогаем повидать сыновей и мужей вместе с Центром поддержки матерей и жён военнослужащих, предоставляем бесплатный трансфер. На сегодняшний день сопроводили тридцать пять человек в Воронеж, двоих — в Курск.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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