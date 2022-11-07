Отправка — по индивидуальным заявкам, которые принимают специалисты Союза поддержки матерей и жён мобилизованных заранее. В очередные выходные съездили 10 женщин, которые захотели навестить своих мужей и сыновей.
Пассажиров возят в части только по предварительному согласованию с командованием. На время боевого слаживания визиты в гарнизон не разрешают. Трансфер до воинских частей, расположенных в соседних Воронежской и Курской областях, — бесплатный. Его организовывает местная администрация. Узнать о маршрутах и записаться можно по телефону +7 (4725) 45-22-94.
Помогаем повидать сыновей и мужей вместе с Центром поддержки матерей и жён военнослужащих, предоставляем бесплатный трансфер. На сегодняшний день сопроводили тридцать пять человек в Воронеж, двоих — в Курск.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа