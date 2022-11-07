Как билайн обеспечил бесперебойную работу ИТ-сервисов «Новосибирскэнергосбыта»

До миграции в «облака» компания «Новосибирскэнергосбыт» для размещения корпоративной инфраструктуры использовала собственные вычислительные мощности, на базе которых были развернуты различные бизнес-приложения, биллинговые системы и сервисы для решения других корпоративных ИТ-задач. Однако для реализации стратегии цифровой трансформации «Новосибирскэнергосбыт» требовалось не только увеличить объем вычислительных ресурсов, но и повысить уровень доступности ИТ-систем до 99,982%.