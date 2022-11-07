Глава Белгородского района отрицает информацию о наборе желающих в тероборону

В то же время в минувшие выходные стало известно, что ЧВК «Вагнер» готова сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, ряды ополченцев должны составить местные жители, а помощь должен оказать «сознательный бизнес».