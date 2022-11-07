Глава Белгородского района отрицает информацию о наборе желающих в тероборону

Несколько белгородцев сообщили о том, что чиновники якобы предлагают желающим записаться в территориальную оборону. Глава Белгородского района Владимир Перцев, впрочем, эту информацию не подтвердил.
В комментарии изданию он заявил, что в муниципалитете на постоянной основе проводится набор в добровольную народную дружину. ДНД необходима для поддержания общественного порядка совместно с полицейскими.
По состоянию на начало октября в Белгородской области в народных дружинах числилось 5 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ДНД в регионе работает с марта. Наибольшее число дружинников патрулируют приграничные территории.
Ранее белгородцы предложили главе региона включить в тероборону людей с гражданским оружием: отставных силовиков, казаков. Гладков ответил, что вопросами безопасности в рамках теробороны занимается Минобороны РФ.
В то же время в минувшие выходные стало известно, что ЧВК «Вагнер» готова сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, ряды ополченцев должны составить местные жители, а помощь должен оказать «сознательный бизнес».