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Глава Белгородского района отрицает информацию о наборе желающих в тероборону

Вчера, 11:09
Фото: страница Владимира Перцева в соцсети
Некоторые белгородцы сообщили, что к ним с таким предложением якобы обратились чиновники. Однако глава приграничного региона Владимир Перцев эту информацию опроверг, сообщает «Фонарь».
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СВО

Несколько белгородцев сообщили о том, что чиновники якобы предлагают желающим записаться в территориальную оборону. Глава Белгородского района Владимир Перцев, впрочем, эту информацию не подтвердил.

В комментарии изданию он заявил, что в муниципалитете на постоянной основе проводится набор в добровольную народную дружину. ДНД необходима для поддержания общественного порядка совместно с полицейскими.

По состоянию на начало октября в Белгородской области в народных дружинах числилось 5 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ДНД в регионе работает с марта. Наибольшее число дружинников патрулируют приграничные территории.

Ранее белгородцы предложили главе региона включить в тероборону людей с гражданским оружием: отставных силовиков, казаков. Гладков ответил, что вопросами безопасности в рамках теробороны занимается Минобороны РФ.

Что такое тероборона и есть ли она в Белгородской области?
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В то же время в минувшие выходные стало известно, что ЧВК «Вагнер» готова сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, ряды ополченцев должны составить местные жители, а помощь должен оказать «сознательный бизнес».

Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области
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#Общество#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Тероборона#Инна Рогова
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