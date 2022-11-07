Герой нашего времени: 25-летний белгородец стал поэтом после страшной аварии

Сейчас белгородцу 25 лет, семь лет назад, после аварии, у него диагностировали нарушение функций опорно-двигательной системы, с того момента Алексей передвигается на инвалидном кресле. Руки тоже перестали слушаться, судьбоносный миг перечеркнул активную социальную жизнь, которую парень вёл раньше.
На этом не простом пути Алексея спасло чтение. Любовь к книгам пробудилась у него ещё в детстве, а после аварии белгородец ещё больше стал любить литературу. Он признаётся, что в детстве нужно было больше читать книг, ведь чтение развивает творческое мышление и развивает словарный запас, подчёркивает парень.
— В стихах и рассказах я хотел рассказать всеми доступными для меня способами, что я живу, что чувствую, радуюсь, смеюсь и плачу… И я такой как все. Мне мешает моё одиночество. Я целыми днями постоянно один. А когда нет вдохновения — нужно общение с людьми, — делится с грустью на лице Алексей.
Алексей настоящий творец, хоть и сам этого не признаёт. Наш участник проекта #безграничные_возможности2022 не из тех, кто любит кричать о своих успехах. Маленькие люди могут быть героями, и Алексей как раз тот, кто уверенно делает свою работу, не выпячивая грудь вперёд, не играя на публику, и, не показывая себя хвастунишкой.
Парень скромно называет себя поэтом-любителем, но Алексей действительно бесподобный писатель. Нет такого жанра, которого бы не познал наш участник — он пишет всё, начиная от сатирических стихов и заканчивая любовной лирикой. Творчество для Алексея - это отражение жизни, это постоянное саморазвитие, без которого он не видит возможность полной осмысления действительности.
— Люди, которые попали в категорию культуры — истинные творцы, создающие историю в гармонии с ежедневным трудом и самосовершенствованием. Они могут донести свое видение мира до общества через свое творчество, которое не имеет никаких границ, — размышляет участник.
Конечно, у Алексея есть поддержка — это его семья. Он признаётся, что каждый день просыпается с мыслью о своих родителей и благодарит их. Семья — самый главный стимул для нашего участника, родные помогают ему развиваться и идти вперёд.
— Я ценю и вижу, сколько родители для меня делают. И это не даёт опустить мне руки, — делиться юноша.
Алексей признаётся, что именно его мама, Наталья, записывает за ним строки, которые просто рождались в голове. И мама настояла на том, все стихотворения сохранились в школьной тетради.
— Именно с её лёгкой руки и началось мое творчество. Я писал стихи, и именно они стали частью, точнее – смыслом моей жизни. Ведь мне нельзя унывать, живу я без самообмана – руки меня не слушаются, ходить не могу, моя болезнь никуда не денется, но надо своим примером доказывать, что жизнь того стоит! О свободе и полёте, где нет места болезни и инвалидному креслу, где есть духовная и физическая лёгкость и простота, — Алексей.
Алексей не собирается останавливаться на достигнутом. Он понимает, как трудно, пробиться, чтобы быть услышанным и прочитанным, но он планирует создать «ВКонтакте» творческую группу. Группа будет площадкой для всех желающих авторов, которые также как и наш герой хотят высказаться, открыть свою душу, рассказать о своих чувствах, переживаниях, эмоциях.
— Я бы хотел провести фестиваль, для других людей, которые, быть может, ещё не нашли себя: вдруг они посмотрят на меня и найдут свою дорогу! Поймут, что инвалиды могут быть интересными и активными, — делится Алексей.
Парень мечтает переехать в центр Белгорода, чтобы слышать шум машин, смотреть на суетливо, бегущих на работу людей, найти настоящих друзей, вдохновляется природой.