Герой нашего времени: 25-летний белгородец стал поэтом после страшной аварии

— Именно с её лёгкой руки и началось мое творчество. Я писал стихи, и именно они стали частью, точнее – смыслом моей жизни. Ведь мне нельзя унывать, живу я без самообмана – руки меня не слушаются, ходить не могу, моя болезнь никуда не денется, но надо своим примером доказывать, что жизнь того стоит! О свободе и полёте, где нет места болезни и инвалидному креслу, где есть духовная и физическая лёгкость и простота, — Алексей.