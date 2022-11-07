Евгений Савченко наградил белгородского мальчика Алёшу и его брата

В Совете Федерации в преддверии Дня народного единства наградили детей-героев. Спецмедали «За проявленное мужество» в этом году получили ребята из 54 регионов.
В числе приглашённых гостей были и представители Белгородской области — восьмилетний Алёша Павличенко и его брат Саша.
Памятные подарки детям вручил Евгений Савченко — бывший губернатор региона и действующий сенатор. Юных белгородцев наградили за то, что они «морально поддерживают российских солдат», отправляющихся в зону СВО. Братьям также передали подарки от федерального МЧС.
Мальчик Лёша прославился после видео, на котором он при виде военной техники отдавал воинское приветствие. Сам он живёт в приграничном регионе. В Белгородской области даже стали выпускать шоколадки «Алёшка»: несколько плиток губернатор Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину.
Ранее «Бел.Ру» поговорило с родителями Алёши, а также с самим школьником.