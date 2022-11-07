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Евгений Савченко наградил белгородского мальчика Алёшу и его брата

Вчера, 14:48
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Детей пригласили на церемонию в Совете Федерации в преддверии Дня народного единства. Памятные подарки детям из Белгородской области вручил экс-губернатор и действующий сенатор Евгений Савченко, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В Совете Федерации в преддверии Дня народного единства наградили детей-героев. Спецмедали «За проявленное мужество» в этом году получили ребята из 54 регионов.

В числе приглашённых гостей были и представители Белгородской области — восьмилетний Алёша Павличенко и его брат Саша.

Памятные подарки детям вручил Евгений Савченко — бывший губернатор региона и действующий сенатор. Юных белгородцев наградили за то, что они «морально поддерживают российских солдат», отправляющихся в зону СВО. Братьям также передали подарки от федерального МЧС.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Мальчик Лёша прославился после видео, на котором он при виде военной техники отдавал воинское приветствие. Сам он живёт в приграничном регионе. В Белгородской области даже стали выпускать шоколадки «Алёшка»: несколько плиток губернатор Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину.

Ранее «Бел.Ру» поговорило с родителями Алёши, а также с самим школьником.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мальчик Алёша#Евгений Савченко#Награждение#Подарки#Совет Федерации
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