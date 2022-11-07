Евгений Савченко наградил белгородского мальчика Алёшу и его брата

Мальчик Лёша прославился после видео, на котором он при виде военной техники отдавал воинское приветствие. Сам он живёт в приграничном регионе. В Белгородской области даже стали выпускать шоколадки «Алёшка»: несколько плиток губернатор Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину.