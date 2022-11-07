Емельяненко призвал разрешить атлетам из России участвовать в соревнованиях

Ранее сообщалось, что младший брат знаменитых бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко решил участвовать в СВО на Украине в качестве добровольца. Александр Емельяненко до этого стал жертвой телефонных мошенников, которые предложили ему поехать в Донецк и поддержать спецоперацию.