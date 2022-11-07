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Емельяненко призвал разрешить атлетам из России участвовать в соревнованиях

Вчера, 14:12
Фото: страница Фёдора Емельяненко в ВК
Белгородский боец Фёдор Емельяненко отметил, что потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма.

Фёдор Емельяненко призвал допустить российских атлетов участвовать в соревнованиях. По словам бойца, вера в справедливость главных принципов олимпизма утеряна.

Он подчеркнул, что надежды и усилия спортсменов свели к нулю. Спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, уверен боец. Это главное для развития спорта.

«Наша сборная является одной из сильнейших в мире. Из мирового ММА выпала целая конкурентоспособная и постоянно развивающаяся команда», — заявил Емельяненко.

В марте 2022 года IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии. Причиной послужила спецоперация на Украине.

Ранее сообщалось, что младший брат знаменитых бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко решил участвовать в СВО на Украине в качестве добровольца. Александр Емельяненко до этого стал жертвой телефонных мошенников, которые предложили ему поехать в Донецк и поддержать спецоперацию.

 

Младший брат Фёдора Емельяненко пойдёт добровольцем на спецоперацию на Украине
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