Емельяненко призвал разрешить атлетам из России участвовать в соревнованиях

Фёдор Емельяненко призвал допустить российских атлетов участвовать в соревнованиях. По словам бойца, вера в справедливость главных принципов олимпизма утеряна.
Он подчеркнул, что надежды и усилия спортсменов свели к нулю. Спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, уверен боец. Это главное для развития спорта.
«Наша сборная является одной из сильнейших в мире. Из мирового ММА выпала целая конкурентоспособная и постоянно развивающаяся команда», — заявил Емельяненко.
В марте 2022 года IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии. Причиной послужила спецоперация на Украине.
Ранее сообщалось, что младший брат знаменитых бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко решил участвовать в СВО на Украине в качестве добровольца. Александр Емельяненко до этого стал жертвой телефонных мошенников, которые предложили ему поехать в Донецк и поддержать спецоперацию.