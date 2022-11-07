Депутаты поддержали отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода

31 октября Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня, 7 ноября, горсовет Белгорода в ходе внеочередной сессии поддержал его отставку.
В заседании горсовета приняла участие замгубернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева:
Антон Иванов возглавил администрацию Белгорода в непростое время, когда пришлось решать вопросы не только с функционирования города, но и вопросы, связанные со спецоперацией. Я благодарю вас за совместную работу с правительством области.
Ольга Медведева
Антону Иванову также вручили благодарность председателя горсовета.