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Депутаты поддержали отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода

Вчера, 12:27
Фото: соцсети Антона Иванова
Решение было принято в ходе внеочередной 54-й сессии горсовета 7 ноября.

31 октября Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня, 7 ноября, горсовет Белгорода в ходе внеочередной сессии поддержал его отставку.

В заседании горсовета приняла участие замгубернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева:

Антон Иванов возглавил администрацию Белгорода в непростое время, когда пришлось решать вопросы не только с функционирования города, но и вопросы, связанные со спецоперацией. Я благодарю вас за совместную работу с правительством области.
Ольга Медведева

Антону Иванову также вручили благодарность председателя горсовета.

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