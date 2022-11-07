Чем отличается тонирование от окрашивания волос?

Выбор методики изменения цвета почти всегда остается за мастером. Клиент только формулирует задачу, а стилист определяет, какими средствами можно достичь желаемого. Иногда мастер вынужден потратить некоторое время, чтобы разъяснить клиенту цель окрашивания и тонирования волос, в чем разница и что подходит именно для его типа волос.