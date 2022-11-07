Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чем отличается тонирование от окрашивания волос?

Вчера, 14:40
Фото: piqsels.com
Закрасить седину, избавиться от желтизны, радикально сменить цвет волос, сделать образ ярким и современным…

Для реализации этих желаний парикмахеры используют разные методики. Сегодня разберемся, чем отличается тонирование от окрашивания.

Тонирование и окрашивание волос: в чем разница?

В некотором смысле тонирование и окрашивание можно считать синонимами. Общее в этих процедурах то, что они решают одну задачу — изменяют цвет волос. Однако в традиции парикмахерского дела закрепились устойчивое понимание:

  • тонирование — это активация (освежение) имеющегося пигмента или придание легкого оттенка основному цвету;
  • окрашивание — это полная смена цвета при помощи активных химических веществ.

Выбор методики изменения цвета почти всегда остается за мастером. Клиент только формулирует задачу, а стилист определяет, какими средствами можно достичь желаемого. Иногда мастер вынужден потратить некоторое время, чтобы разъяснить клиенту цель окрашивания и тонирования волос, в чем разница и что подходит именно для его типа волос.

Цели проведения процедур

Цель посещения салона красоты одна — стать привлекательнее. Но пути к этой цели могут быть различными. Из-за большого выбора подходов к достижению результата, существенно различается и технология проведения процедур.

Например, если необходимо всего лишь придать оттенок осветленным волосам или убрать желтизну, то стилисты советуют тонировать волосы. Зачастую достаточно использовать тонирующий шампунь, пенку или мусс. Включенный в состав средств для тонирования синий или фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательный желтый. Вместе с тем технологи, составляя формулу ухода за осветленными волосами, не преминут добавить в шампунь или маску восстанавливающие и питающие волос компоненты:

  • композиции из растительных масел;
  • витамины;
  • кератиновые и увлажняющие комплексы;
  • УФ защитные компоненты;
  • органосиликоны, приглаживающие чешуйки волос.

Иногда тонирование используется, чтобы освежить цвет в перерывах между окрашиваниями. Например, быстро тускнеющие каштановые или медные оттенки советуют поддерживать полуперманетными красителями MATRIX Color Sync 6RC + темный блондин + красно-медный. Краситель не содержит аммиака, придает блеск и эластичность волосам. Композиция дополнена ухаживающими комплексами и приятной отдушкой.

Существуют и фантазийные красители, способные затонировать одну, две пряди у лица на короткое время, например, при создании образа на Хэллоуин или к Новому году. Такой цветовой акцент смывается с волос при первом же мытье.

В отличие от тонирования, окрашивание — кардинальный результат. Стилист просто обязан использовать вещества, которые позволят пигменту беспрепятственно проникнуть в кутикулу волоса, приподнимут чешуйки, разрыхлят кортекс. Брак в окрашивании — непрокрашенные участки с сединой, неровный тон по длине, тусклый цвет — это лишние нервы клиента и показатель непрофессионализма мастера.

Итак, мы разобрались в чем основное отличие тонирования от окрашивания — стойкость. Но насколько можно совместить обе этих технологии? Не только можно, но зачастую, нужно!

  • Во-первых, тонирование в промежутках между окрашиваниями позволить наиболее щадящим образом поддерживать желаемый оттенок, сократит количество активного воздействия на волосы, сохранит их здоровый вид.
  • Во-вторых, тонирование сразу после мелирования или осветления обесцвечивающим порошком поможет восстановить поврежденную структуру волоса, закроет взъерошенные чешуйки, придаст желательный оттенок. Такой эффект достигается благодаря содержанию в шампунях и масках уходовых комплексов.
  • В-третьих, продвинутые стилисты зачастую применяют перед окрашиванием процедуру препигментирования. Безаммиачная краска наносится на волосы и выдерживается некоторое время. Пигмент насыщает кутикулу, что дает дополнительный эффект при закрашивании седины. Далее окрашивание идет обычным порядком.

Поэтому ответ на вопрос — однозначный: грамотное совмещение двух технологий дает положительный синергетический эффект.

Вывод

Итак, мы попытались в краткой форме ответить на вопрос, чем отличается тонировка от покраски волос. Надеемся, это даст вам возможность осмыслено подойти к выбору между двумя процедурами. Искренне желаем, чтобы отражение в зеркале никогда вас не разочаровывало.

Источники:

  1. Официальный сайт бренда Matrix https://matrix.ru/products/haircolor.html
  2. Официальный сайт бренда L'Oreal Paris https://www.loreal-paris.ru/okrashivanie/stojkaya-kraska-dlya-volos

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8KZHmB

#Общество#Волосы#Краска для волос
Подпишитесь
Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку
Вчера, 15:32
Видео с беженцами из Украины, проживающими в Белгородской области — фейк
Вчера, 18:59
Челябинцы отправили гуманитарную помощь военнослужащим в Белгородскую область
Сегодня, 00:16
Нового мэра Белгорода выберут 26 декабря
Вчера, 15:48
Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове
6 ноября, 18:47
Белгородцы снова жалуются на зависание «Виртуальной школы»
Вчера, 21:30