Чем отличается тонирование от окрашивания волос?

Для реализации этих желаний парикмахеры используют разные методики. Сегодня разберемся, чем отличается тонирование от окрашивания.
В некотором смысле тонирование и окрашивание можно считать синонимами. Общее в этих процедурах то, что они решают одну задачу — изменяют цвет волос. Однако в традиции парикмахерского дела закрепились устойчивое понимание:
Выбор методики изменения цвета почти всегда остается за мастером. Клиент только формулирует задачу, а стилист определяет, какими средствами можно достичь желаемого. Иногда мастер вынужден потратить некоторое время, чтобы разъяснить клиенту цель окрашивания и тонирования волос, в чем разница и что подходит именно для его типа волос.
Цель посещения салона красоты одна — стать привлекательнее. Но пути к этой цели могут быть различными. Из-за большого выбора подходов к достижению результата, существенно различается и технология проведения процедур.
Например, если необходимо всего лишь придать оттенок осветленным волосам или убрать желтизну, то стилисты советуют тонировать волосы. Зачастую достаточно использовать тонирующий шампунь, пенку или мусс. Включенный в состав средств для тонирования синий или фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательный желтый. Вместе с тем технологи, составляя формулу ухода за осветленными волосами, не преминут добавить в шампунь или маску восстанавливающие и питающие волос компоненты:
Иногда тонирование используется, чтобы освежить цвет в перерывах между окрашиваниями. Например, быстро тускнеющие каштановые или медные оттенки советуют поддерживать полуперманетными красителями MATRIX Color Sync 6RC + темный блондин + красно-медный. Краситель не содержит аммиака, придает блеск и эластичность волосам. Композиция дополнена ухаживающими комплексами и приятной отдушкой.
Существуют и фантазийные красители, способные затонировать одну, две пряди у лица на короткое время, например, при создании образа на Хэллоуин или к Новому году. Такой цветовой акцент смывается с волос при первом же мытье.
В отличие от тонирования, окрашивание — кардинальный результат. Стилист просто обязан использовать вещества, которые позволят пигменту беспрепятственно проникнуть в кутикулу волоса, приподнимут чешуйки, разрыхлят кортекс. Брак в окрашивании — непрокрашенные участки с сединой, неровный тон по длине, тусклый цвет — это лишние нервы клиента и показатель непрофессионализма мастера.
Итак, мы разобрались в чем основное отличие тонирования от окрашивания — стойкость. Но насколько можно совместить обе этих технологии? Не только можно, но зачастую, нужно!
Поэтому ответ на вопрос — однозначный: грамотное совмещение двух технологий дает положительный синергетический эффект.
Итак, мы попытались в краткой форме ответить на вопрос, чем отличается тонировка от покраски волос. Надеемся, это даст вам возможность осмыслено подойти к выбору между двумя процедурами. Искренне желаем, чтобы отражение в зеркале никогда вас не разочаровывало.
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