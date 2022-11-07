Белгородцы жалуются на разрушенное крыльцо отделения почты

Как сообщает интернет-СМИ «Открытый Белгород», жительница села обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать крыльцо сельской почты, потому что пользоваться им не может никто.
В селе Кустовое Яковлевского горокруга крыльцо почты не ремонтировали уже много лет, из-за чего оно находится в полуразрушенном состоянии. Пользоваться ступеньками тяжело даже молодым, а в селе большинство жителей — пенсионеры, которым точно не подняться на крыльцо.
Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев прокомментировал ситуацию. По его словам, почтовое отделение временно не принимает посетителей по причине вакансии на должность заведующего, а крыльцо является служебным и не предназначено для обслуживания населения. На это уже Медведеву ответили, что почту не разносят, потому что почтальон давно на больничном, а в отделении для посетителей открыт как раз этот служебный вход. «Сегодня сама чуть не убилась с данного крыльца, когда забирала квитанцию», — написала белгородка.
Всю корреспонденцию должен разносить почтальон, но он, по словам жителей, уже несколько месяцев на больничном.