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Белгородцы жалуются на разрушенное крыльцо отделения почты

Сегодня, 04:20
Фото: интернет-СМИ «Открытый Белгород»
Крыльцо не ремонтировали много лет, из-за чего ступеньки находятся в полуразрушенном состоянии.

Как сообщает интернет-СМИ «Открытый Белгород», жительница села обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать крыльцо сельской почты, потому что пользоваться им не может никто.

В селе Кустовое Яковлевского горокруга крыльцо почты не ремонтировали уже много лет, из-за чего оно находится в полуразрушенном состоянии. Пользоваться ступеньками тяжело даже молодым, а в селе большинство жителей — пенсионеры, которым точно не подняться на крыльцо.

Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев прокомментировал ситуацию. По его словам, почтовое отделение временно не принимает посетителей по причине вакансии на должность заведующего, а крыльцо является служебным и не предназначено для обслуживания населения. На это уже Медведеву ответили, что почту не разносят, потому что почтальон давно на больничном, а в отделении для посетителей открыт как раз этот служебный вход. «Сегодня сама чуть не убилась с данного крыльца, когда забирала квитанцию», — написала белгородка.

Всю корреспонденцию должен разносить почтальон, но он, по словам жителей, уже несколько месяцев на больничном.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Яковлевский городской округ#Ремонт
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