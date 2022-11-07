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Белгородцы снова жалуются на зависание «Виртуальной школы»

Вчера, 18:30
Фото: pxhere.com
На этот раз платформа зависла во время урока из-за обновлений.

Родитель одного из детей во время вечернего прямого эфира пожаловался губернатору, что «Виртуальная школа» начала обновляться во время урока, из-за чего сайт завис и завершить урок не получилось. Поэтому белгородец попросил обновлять сайт на выходных, чтобы не срывать каждый раз школьные уроки.

Губернатор Белгородской области пообещал разобраться с проблемой, но отметил, что обновлять портал на выходных не выйдет.

Обновлять портал на выходных не получится, потому что сотрудники в эти дни тоже отдыхают. Постараемся максимально контролировать ситуацию со своей стороны, чтобы не было больше таких нареканий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что платформа зависает уже не в первый раз. В 2020 году сайт не выдержал наплыва учеников из-за дистанционного обучения во время коронавирусной инфекции, а в октябре 2022 года пользователи сначала не могли зайти на сайт, а позже сервис «сообщил», что он обновляется и это займёт некоторое время.

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#Александра Склярова#Образование#Дистанционное обучение#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Виртуальная школа
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