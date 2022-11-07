Белгородцы снова жалуются на зависание «Виртуальной школы»

Напомним, что платформа зависает уже не в первый раз. В 2020 году сайт не выдержал наплыва учеников из-за дистанционного обучения во время коронавирусной инфекции, а в октябре 2022 года пользователи сначала не могли зайти на сайт, а позже сервис «сообщил», что он обновляется и это займёт некоторое время.