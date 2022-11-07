Белгородцы снова жалуются на зависание «Виртуальной школы»

Родитель одного из детей во время вечернего прямого эфира пожаловался губернатору, что «Виртуальная школа» начала обновляться во время урока, из-за чего сайт завис и завершить урок не получилось. Поэтому белгородец попросил обновлять сайт на выходных, чтобы не срывать каждый раз школьные уроки.
Губернатор Белгородской области пообещал разобраться с проблемой, но отметил, что обновлять портал на выходных не выйдет.
Обновлять портал на выходных не получится, потому что сотрудники в эти дни тоже отдыхают. Постараемся максимально контролировать ситуацию со своей стороны, чтобы не было больше таких нареканий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что платформа зависает уже не в первый раз. В 2020 году сайт не выдержал наплыва учеников из-за дистанционного обучения во время коронавирусной инфекции, а в октябре 2022 года пользователи сначала не могли зайти на сайт, а позже сервис «сообщил», что он обновляется и это займёт некоторое время.