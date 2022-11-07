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Белгородское управление дорог наказали за промоину глубиной до 12 метров

Вчера, 12:29
Управление дорог и транспорта региона привлекли к ответственности за смыв плодородного слоя почвы, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области не смогло оспорить штраф в суде. Ведомство привлекли к ответственности за смыв плодородного слоя почвы с образованием промоины глубиной до 12 м в Ракитянском районе.

Штраф управление получило ещё в марте 2021 года. Упрдор не согласился со штрафом и обратился в Октябрьский райсуд. Суд оставил жалобу ведомства без изменения.

Ранее сообщалось, что предприятие «Белгранкорм» перевозило трупы свиней в открытом кузове. Согласно ветеринарным правилам, такая перевозка запрещена. До этого управление Россельхознадзора обнаружило нарушения содержания грызунов в белгородском зоомагазине.

 

Россельхознадзор не смог привлечь к ответственности «Приосколье» за нарушения
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#Наталья Корявых#Общество#Россельхознадзор#Размытая дорога#Управление дорог#Штраф
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