Белгородское управление дорог наказали за промоину глубиной до 12 метров

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области не смогло оспорить штраф в суде. Ведомство привлекли к ответственности за смыв плодородного слоя почвы с образованием промоины глубиной до 12 м в Ракитянском районе.
Штраф управление получило ещё в марте 2021 года. Упрдор не согласился со штрафом и обратился в Октябрьский райсуд. Суд оставил жалобу ведомства без изменения.
Ранее сообщалось, что предприятие «Белгранкорм» перевозило трупы свиней в открытом кузове. Согласно ветеринарным правилам, такая перевозка запрещена. До этого управление Россельхознадзора обнаружило нарушения содержания грызунов в белгородском зоомагазине.