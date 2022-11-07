Ранее сообщалось, что белгородский полицейский выиграл в региональном этапе конкурса. Среди его заслуг и то, что он вместе с сотрудниками МЧС вывез 2 тыс. человек из-под обстрелов в приграничье. Он продолжает следить за имуществом людей, которые переехали, несмотря на ситуацию в регионе.