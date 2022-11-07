Сергей Наумов, которому вверены приграничные сёла в Белгородском районе, лидирует в конкурсе «Народный участковый — 2022» с существенным отрывом. Молодой человек набрал почти 53 тыс. голосов от россиян.
Голосование проводится с 1 по 10 ноября. Призы победителям вручат 17 ноября — в День участковых уполномоченных полиции.
Ранее сообщалось, что белгородский полицейский выиграл в региональном этапе конкурса. Среди его заслуг и то, что он вместе с сотрудниками МЧС вывез 2 тыс. человек из-под обстрелов в приграничье. Он продолжает следить за имуществом людей, которые переехали, несмотря на ситуацию в регионе.
В 2021 году староосколец Александр Карапузов занял третье место во всероссийском конкурсе среди полицейских.