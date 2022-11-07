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Белгородский полицейский с большим отрывом лидирует в конкурсе «Народный участковый»

Вчера, 13:40
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Сергей Наумов заработал почти 53 тыс. голосов от россиян. Правоохранителю приходится следить за порядком в приграничных сёлах.

Сергей Наумов, которому вверены приграничные сёла в Белгородском районе, лидирует в конкурсе «Народный участковый — 2022» с существенным отрывом. Молодой человек набрал почти 53 тыс. голосов от россиян.

Голосование проводится с 1 по 10 ноября. Призы победителям вручат 17 ноября — в День участковых уполномоченных полиции.

Ранее сообщалось, что белгородский полицейский выиграл в региональном этапе конкурса. Среди его заслуг и то, что он вместе с сотрудниками МЧС вывез 2 тыс. человек из-под обстрелов в приграничье. Он продолжает следить за имуществом людей, которые переехали, несмотря на ситуацию в регионе.

В 2021 году староосколец Александр Карапузов занял третье место во всероссийском конкурсе среди полицейских. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Народный участковый#Конкурс#Белгородец#Приграничные районы#Сергей Наумов
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