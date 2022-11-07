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Белгородский аэропорт теряет 370 рублей с каждого пассажира из-за простоя

Вчера, 14:39
Фото: Bel.ru
Закрытым аэропортам решили продлить субсидии. Их размер рассчитывается на основе числа «потерянных пассажиров», умноженного на размер расходной ставки на одного пассажира, сообщает РБК.

Аэропорт Белгорода теряет 370 рублей с каждого пассажира из-за простоя. Воздушным гаваням, закрытым в связи с проведением спецоперации, решили продлить субсидии. Их размер рассчитывается исходя из числа «потерянных пассажиров», умноженного на размер расходной ставки на одного пассажира.

Как пишет издание со ссылкой на российское правительство, субсидии для закрытых аэропортов сохраняются. Проведение отбора на субсидирование продлится с октября по декабрь. Их продлевают четвёртый раз.

Также эксперты пояснили, что малые воздушные гавани должны получить поддержку в большем размере. Это связано с удельными издержками в перерасчёте на пассажира. Необходимо сохранить и квалифицированные кадры. В 2022 году на поддержку аэропортов в России потратят 7,5 млрд рублей.

Напомним, в Белгороде в последний раз продлили ограничение полётов минимум до 17 ноября. В августе стало известно, что аэропорту в областном центре выделили 39 млн рублей компенсации за простой.

 

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