Белгородский аэропорт теряет 370 рублей с каждого пассажира из-за простоя

Также эксперты пояснили, что малые воздушные гавани должны получить поддержку в большем размере. Это связано с удельными издержками в перерасчёте на пассажира. Необходимо сохранить и квалифицированные кадры. В 2022 году на поддержку аэропортов в России потратят 7,5 млрд рублей.