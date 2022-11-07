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Белгородка пожаловалась на содержание раненых военнослужащих в тульском госпитале

Вчера, 17:20
Фото: 1MI
По словам белгородки, в госпитале не проводят плановый осмотр и грубят.
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СВО

Во время вечернего прямого эфира жена одного из раненых мобилизованных обратилась к губернатору Белгородской области с просьбой решить ситуацию с некачественным лечением в тульском госпитале. По словам женщины, лечащие врачи невежливо общаются с пациентами и не проводят плановые осмотры.

Вячеслав Гладков не согласился с женщиной, но пообещал разобраться с ситуацией.

Был во многих госпиталях, разговаривал с ранеными, видел отношение – оно очень хорошее. Так что немного не согласен с вами. Все данные по вашей проблеме сбросил коллегам в Тульскую область. Уверен, что с этим разберутся и помогут. Но когда я поеду туда в командировку, чтобы навестить переселенцев из нашего региона, то заеду и в госпиталь. Хотя, конечно, постараюсь дистанционно разобраться с ситуацией.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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