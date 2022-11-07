Белгородка пожаловалась на содержание раненых военнослужащих в тульском госпитале

Во время вечернего прямого эфира жена одного из раненых мобилизованных обратилась к губернатору Белгородской области с просьбой решить ситуацию с некачественным лечением в тульском госпитале. По словам женщины, лечащие врачи невежливо общаются с пациентами и не проводят плановые осмотры.