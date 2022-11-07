Белгородка 10 лет обкрадывала детсад на фиктивном трудоустройстве родственников

Заведующей детсада в Новооскольском горокруге осуждённая была с 2009 года. В период с 2011 по 2020 гг. женщина издавала фиктивные приказы о трудоустройстве своих родственников и знакомых и вносила в табели учёта рабочего времени недостоверные сведения о них. Этим «сотрудникам» начислялась зарплата, однако фактически деньгами распоряжалась заведующая.
У осуждённой находились зарплатные карты работников. В нескольких случаях удалось установить факт передачи денег фиктивными сотрудниками лично заведующей.
За хищение бюджетных средств на 790 тыс. рублей жительницу региона приговорили к штрафу в доход государства. Суд признал бывшую заведующую виновной в шести преступлениях по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Отметим, что по данной статье виновным грозит штраф от 150 тыс. до 500 тыс. рублей или же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трёх лет. Самое суровое наказание — до шести лет тюрьмы.
Ещё одна история о другой заведующей детсадом в Новом Осколе тоже закончилась судебным разбирательством. Как ранее сообщили в следкоме, сотрудница соврала о штрафе на дошкольное учреждение и собрала с подчинённых деньги на его погашение. Заведующую оштрафовали на 150 тыс. рублей, ущерб она возместила.