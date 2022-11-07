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Белгородка 10 лет обкрадывала детсад на фиктивном трудоустройстве родственников

Вчера, 14:01
Фото: 1MI
Жительница Белгородской области издавала фиктивные приказы о приёме на работу своих родственников и знакомых, а их зарплатой распоряжалась самостоятельно. Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Ей придётся заплатить штраф, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Заведующей детсада в Новооскольском горокруге осуждённая была с 2009 года. В период с 2011 по 2020 гг. женщина издавала фиктивные приказы о трудоустройстве своих родственников и знакомых и вносила в табели учёта рабочего времени недостоверные сведения о них. Этим «сотрудникам» начислялась зарплата, однако фактически деньгами распоряжалась заведующая.

У осуждённой находились зарплатные карты работников. В нескольких случаях удалось установить факт передачи денег фиктивными сотрудниками лично заведующей.

За хищение бюджетных средств на 790 тыс. рублей жительницу региона приговорили к штрафу в доход государства. Суд признал бывшую заведующую виновной в шести преступлениях по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Отметим, что по данной статье виновным грозит штраф от 150 тыс. до 500 тыс. рублей или же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трёх лет. Самое суровое наказание — до шести лет тюрьмы.

Ещё одна история о другой заведующей детсадом в Новом Осколе тоже закончилась судебным разбирательством. Как ранее сообщили в следкоме, сотрудница соврала о штрафе на дошкольное учреждение и собрала с подчинённых деньги на его погашение. Заведующую оштрафовали на 150 тыс. рублей, ущерб она возместила.

Заведующая детсадом соврала подчинённым о штрафе и собрала с них деньги на его оплату
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