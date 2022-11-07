Белгородка 10 лет обкрадывала детсад на фиктивном трудоустройстве родственников

Заведующей детсада в Новооскольском горокруге осуждённая была с 2009 года. В период с 2011 по 2020 гг. женщина издавала фиктивные приказы о трудоустройстве своих родственников и знакомых и вносила в табели учёта рабочего времени недостоверные сведения о них. Этим «сотрудникам» начислялась зарплата, однако фактически деньгами распоряжалась заведующая.