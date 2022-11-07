Альфа-Онлайн — лидер среди мобильных интернет-банков для айфонов по оценке Markswebb

У команды банка получилось сделать полноценную альтернативу для приложения, даже удобнее: Альфа-Онлайн не нужно скачивать и можно сохранить ярлык на экран смартфона. В нем можно решать привычные задачи: открывать карты и счета, переводить деньги по номеру телефона, совершать покупки с помощью СБП, следить за тратами и многое другое.