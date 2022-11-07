Альфа-Онлайн — лидер среди мобильных интернет-банков для айфонов по оценке Markswebb

Методика аудита основывалась на Mobile Banking Rank 2021 — эксперты изучили реализацию базовых задач клиентов (рейтинг Daily Banking) и задач, связанных с посещением отделения (рейтинг Digital Office). С учетом целей клиента аналитики выбрали самые частые сценарии, которые используют люди для управления финансами. Аналитики сравнили 5 банков: Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, СберБанк и ВТБ по 70 сценариям и 580 критериям.
Альфа-Онлайн стал лидером сравнительного аудита. Согласно выводам Markswebb, интернет-банк Альфа-Банка лучше всего адаптирован под потребности пользователей и лучше всего решает их ежедневные задачи.
У команды банка получилось сделать полноценную альтернативу для приложения, даже удобнее: Альфа-Онлайн не нужно скачивать и можно сохранить ярлык на экран смартфона. В нем можно решать привычные задачи: открывать карты и счета, переводить деньги по номеру телефона, совершать покупки с помощью СБП, следить за тратами и многое другое.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.
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