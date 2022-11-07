80 жён мобилизованных дошли до общественной организации, где получили ответы на свои вопросы. А также смогли воочию посмотреть экипировку призванных в ряды Вооружённых сил РФ мужей и сыновей. Здесь представлен полный комплект снаряжения и сухпаёк солдата. Но большинство ограничиваются звонками и разговором со специалистами по телефону.