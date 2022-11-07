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200 женщин обратились в Союз поддержки матерей и жён мобилизованных в Старом Осколе

Вчера, 14:03
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Больше всего поступает вопросов по оформлению документов на получение социальных выплат для участников СВО и пострадавших при обстрелах со стороны Украины.

Родные мобилизованных звонят в Союз поддержки матерей и жён, когда их близкие долго не выходят на связь. Просят разыскать, узнать о судьбе призванных. В общественной организации ищут опору, когда начинаются панические атаки на фоне стрессов.

В Союзе консультируют психологи. Эксперты помогают преодолеть тяжёлую тревогу, справиться со страхами и научиться не терять контроль над ситуацией в непростое время.
В Старом Осколе Союз поддержки матерей и жён мобилизованных работает чуть меньше месяца.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

 

В просторном помещении при Центре молодёжных инициатив, где располагается организация, обращения принимают два диспетчера и специалисты бюджетных организаций Старооскольского округа социального блока.

80 жён мобилизованных дошли до общественной организации, где получили ответы на свои вопросы. А также смогли воочию посмотреть экипировку призванных в ряды Вооружённых сил РФ мужей и сыновей. Здесь представлен полный комплект снаряжения и сухпаёк солдата. Но большинство ограничиваются звонками и разговором со специалистами по телефону.

Союз поддержки матерей и жён мобилизованных в Старом Осколе находит по адресу: улица Ленина, 20. Телефон для справок: (4725) 45-22-94.

Организация работает с 09:00 до 18:00 без перерыва и выходных.

Видео: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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