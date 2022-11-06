«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщил губернатор в своём телеграм-канале. Соответствующее постановление подписано, срок действия продлевается до 21 ноября.
Также на этот срок в Белгородской области действует запрет на использование петард, салютов и фейерверков.
Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области объявили 11 апреля и с тех пор неоднократно продлевали. Также 19 октября президент РФ ввёл в регионе режим среднего реагирования.