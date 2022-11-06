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«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Сегодня, 05:19
Режим продолжит действовать в регионе до 21 ноября, сообщил Вячеслав Гладков. Петарды и фейерверки тоже запрещены.

В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщил губернатор в своём телеграм-канале. Соответствующее постановление подписано, срок действия продлевается до 21 ноября.

Также на этот срок в Белгородской области действует запрет на использование петард, салютов и фейерверков.

Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области объявили 11 апреля и с тех пор неоднократно продлевали. Также 19 октября президент РФ ввёл в регионе режим среднего реагирования.

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#Инна Рогова#Общество#Вячеслав Гладков#Жёлтый режим террористической опасности#Продление#Постановление губернатора
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