В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» установили, что в этом году животные в два раза чаще заражаются бешенством, чем год назад. За 2022 год в лабораторию поступило 130 проб, 25 из которых оказались положительными.