В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» установили, что в этом году животные в два раза чаще заражаются бешенством, чем год назад. За 2022 год в лабораторию поступило 130 проб, 25 из которых оказались положительными.
Среди крупного рогатого скота выявили большее количество заболевших – восемь животных. Также заразились семь кошек, четыре собаки, пять животных дикой фауны и одно животное мелкого рогатого скота.
Отметим, что за прошлый год специалисты выявили всего 12 случаев заражения бешенством.