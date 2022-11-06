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В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством

Вчера, 19:43
Фото: 1MI
В этом году положительных результатов на бешенство стало больше.

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» установили, что в этом году животные в два раза чаще заражаются бешенством, чем год назад. За 2022 год в лабораторию поступило 130 проб, 25 из которых оказались положительными.

Среди крупного рогатого скота выявили большее количество заболевших – восемь животных. Также заразились семь кошек, четыре собаки, пять животных дикой фауны и одно животное мелкого рогатого скота. 

Отметим, что за прошлый год специалисты выявили всего 12 случаев заражения бешенством. 

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Животные#Бешенство
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