У белгородки, давшей ребёнку леденец в виде полового органа, хотят забрать детей

Такое намерение высказал бывший муж женщины, сообщили в телеграм-канале SHOT. По данным источника, у белгородцев две дочки двух и четырёх лет. Ранее женщина купила леденец в виде полового органа, дала его дочке и сняла видео, чтобы привлечь внимание бывшего мужа и напомнить ему об алиментах.

Историю с видео, на котором ребёнку дали леденец в форме полового органа, прокомментировал отец малолетней девочки. По его словам, после этих кадров он был в шоке. Белгородцы развелись три года назад. У них есть две дочки в возрасте двух и четырёх лет. После этой истории мужчина намерен забрать детей у бывшей супруги. Скандал начался с того, что жительница региона купила леденец в форме полового органа, дала его малолетней дочери и сняла с ней видео. Так женщина хотела привлечь внимание бывшего мужа и напомнить ему об алиментах. На то, что экс-супруг обратился в полицию и органы опеки, белгородка пожаловалась на странице губернатора в соцсети. Сама она добавила, что у неё «никакого умысла сексуального характера даже в мыслях не было». Глава местной администрации в свою очередь сообщил, что по факту инцидента в отношении женщины проводится проверка. Читайте также: Белгородка купила леденец в виде полового органа и сфотографировала с ним ребёнка