У белгородки, давшей ребёнку леденец в виде полового органа, хотят забрать детей

Историю с видео, на котором ребёнку дали леденец в форме полового органа, прокомментировал отец малолетней девочки. По его словам, после этих кадров он был в шоке.
Белгородцы развелись три года назад. У них есть две дочки в возрасте двух и четырёх лет. После этой истории мужчина намерен забрать детей у бывшей супруги.
Скандал начался с того, что жительница региона купила леденец в форме полового органа, дала его малолетней дочери и сняла с ней видео. Так женщина хотела привлечь внимание бывшего мужа и напомнить ему об алиментах.
На то, что экс-супруг обратился в полицию и органы опеки, белгородка пожаловалась на странице губернатора в соцсети. Сама она добавила, что у неё «никакого умысла сексуального характера даже в мыслях не было».
Глава местной администрации в свою очередь сообщил, что по факту инцидента в отношении женщины проводится проверка.