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Пожаловавшаяся на заразных голубей белгородка владеет ветеринарной клиникой

Вчера, 19:04
Фото: t.me/bletgorod
Кроме того, Лариса Хомченко сама работает ветеринаром.

Лариса Хомченко вместе со своим мужем в 1998 году зарегистрировала ИП ООО «Ветеринар», а в 2011 году открыла ветеринарную клинику неотложной помощи «Друзья», которая расположена по улице Губкина, 14В. За всё время работы клиника выполнила госконтракты на 1 873 000 рублей для белгородской таможни. Например, в 2017 году помогла в содержании служебных собак.

Кроме того, Лариса Хомченко сама работает ветеринаром, а с 2015 года стала лечить у животных онкологию.

Напомним, что белгородка обратилась к губернатору с просьбой убрать голубей с улицы Левобережная, 14. По её словам, кто-то выбросил коробку с больными голубями и, вероятно, это биологический терроризм. 

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#Город#Новости Белгорода#Александра Склярова#Белгород#Голуби
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