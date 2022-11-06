Пожаловавшаяся на заразных голубей белгородка владеет ветеринарной клиникой

Лариса Хомченко вместе со своим мужем в 1998 году зарегистрировала ИП ООО «Ветеринар», а в 2011 году открыла ветеринарную клинику неотложной помощи «Друзья», которая расположена по улице Губкина, 14В. За всё время работы клиника выполнила госконтракты на 1 873 000 рублей для белгородской таможни. Например, в 2017 году помогла в содержании служебных собак.