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Почти 4 тыс. школьников за два месяца совершили турпоездки по Белгородской области

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
В регионе в этом сезоне завершается проект по развитию школьного туризма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти рассчитывают, что проект продолжится и в следующем году.

В Белгородской области с начала сентября турпоездки по региону совершили почти 4 тыс. детей. Учеников знакомили с историей родного края, достопримечательностями.

Поездки организовывали в рамках проекта по развитию школьного туризма. Стартовал он в начале учебного года. Проект разработал Ростуризм, но дополнили его средствами из региональной казны.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, охват в этом году был большим.

Мне кажется, получили большие эмоции и с большой пользой провели выходные дни. Надеюсь, что и в следующем году мы уже более системно сможем реализовать этот проект.
Вячеслав Гладков.

Последняя в этом сезоне поездка проходит сегодня, 6 ноября. Для школьников организовали небольшое путешествие, провели различные матер-классы и интерактивные программы.

Глава областного управления туризма Ия Подзолкова, отвечая на вопросы белгородских родителей, сообщила, что о поездках должны были информировать классные руководители и руководители образовательных учреждений.

В начале года стало известно, что на развитие школьного туризма в Белгородской области направят 19 млн рублей. Предполагалось, что турпоездки стартуют весной 2022 года, однако мероприятия перенесли на осень.

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Школьники#Туризм#Поездки
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