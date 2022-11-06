Почти 4 тыс. школьников за два месяца совершили турпоездки по Белгородской области

В Белгородской области с начала сентября турпоездки по региону совершили почти 4 тыс. детей. Учеников знакомили с историей родного края, достопримечательностями.
Поездки организовывали в рамках проекта по развитию школьного туризма. Стартовал он в начале учебного года. Проект разработал Ростуризм, но дополнили его средствами из региональной казны.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, охват в этом году был большим.
Мне кажется, получили большие эмоции и с большой пользой провели выходные дни. Надеюсь, что и в следующем году мы уже более системно сможем реализовать этот проект.
Вячеслав Гладков.
Последняя в этом сезоне поездка проходит сегодня, 6 ноября. Для школьников организовали небольшое путешествие, провели различные матер-классы и интерактивные программы.
Глава областного управления туризма Ия Подзолкова, отвечая на вопросы белгородских родителей, сообщила, что о поездках должны были информировать классные руководители и руководители образовательных учреждений.
В начале года стало известно, что на развитие школьного туризма в Белгородской области направят 19 млн рублей. Предполагалось, что турпоездки стартуют весной 2022 года, однако мероприятия перенесли на осень.