Новый обстрел и голуби как «биологическое оружие»: что обсуждали в Белгороде 6 ноября

Грайворонский горокруг вновь оказался под обстрелом со стороны Украины. 6 ноября в результате происшествия произошёл пожар на промышленном объекте — загорелся резервуар с растворителем.
Пострадавших не было, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте происшествия работали оперативные службы.
В Белгородской области появится центр подготовки и управления народным ополчением. Займётся этим ЧВК «Вагнер». В Сети накануне появились первые объявления о наборе в центр.
По словам предпринимателя Евгения Пригожина, войти в ополчение должны сами жители приграничных регионов (аналогичный центр планируется создать в Курской области). Помочь в процессе должен и «сознательный бизнес».
Бизнесмен добавил, что ополченцам разрешается носить оружие только в окопах, использование вне линии обороны запрещено.
В центре Белгорода неизвестные оставили коробку с больными голубями. Эта ситуация вызвала опасения у некоторых горожан.
Так, местная жительница предположила, что птицы могли попасть в город из биологических лабораторий «в 40 км от Белгорода». Женщина пожаловалась губернатору, что МЧС и ФСБ на её звонки не реагировали и что движение на участке, на котором находились голуби, никто не перекрыл.
Глава регионального управления ветеринарии ответил, что ситуацию изучат сотрудники городской ветстанции.