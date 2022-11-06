Новый обстрел и голуби как «биологическое оружие»: что обсуждали в Белгороде 6 ноября

Так, местная жительница предположила, что птицы могли попасть в город из биологических лабораторий «в 40 км от Белгорода». Женщина пожаловалась губернатору, что МЧС и ФСБ на её звонки не реагировали и что движение на участке, на котором находились голуби, никто не перекрыл.