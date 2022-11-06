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Новый обстрел и голуби как «биологическое оружие»: что обсуждали в Белгороде 6 ноября

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
ВСУ обстреляли промышленный объект в Грайворонском горокруге, в регионе появится центр подготовки ополченцев от ЧВК «Вагнер», а жители Белгорода тем временем подозревают больных голубей в «биологическом терроризме».

Пожар на промышленном объекте

Грайворонский горокруг вновь оказался под обстрелом со стороны Украины. 6 ноября в результате происшествия произошёл пожар на промышленном объекте — загорелся резервуар с растворителем.

Пострадавших не было, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте происшествия работали оперативные службы.

Под обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области попал промышленный объект
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Подготовка ополченцев

В Белгородской области появится центр подготовки и управления народным ополчением. Займётся этим ЧВК «Вагнер». В Сети накануне появились первые объявления о наборе в центр.

По словам предпринимателя Евгения Пригожина, войти в ополчение должны сами жители приграничных регионов (аналогичный центр планируется создать в Курской области). Помочь в процессе должен и «сознательный бизнес».

Бизнесмен добавил, что ополченцам разрешается носить оружие только в окопах, использование вне линии обороны запрещено.

Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области
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Опасные голуби

В центре Белгорода неизвестные оставили коробку с больными голубями. Эта ситуация вызвала опасения у некоторых горожан.

Так, местная жительница предположила, что птицы могли попасть в город из биологических лабораторий «в 40 км от Белгорода». Женщина пожаловалась губернатору, что МЧС и ФСБ на её звонки не реагировали и что движение на участке, на котором находились голуби, никто не перекрыл.

Глава регионального управления ветеринарии ответил, что ситуацию изучат сотрудники городской ветстанции.

Белгородцы подозревают голубей в центре города в «биологическом терроризме»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Белгород#Вячеслав Гладков#Евгений Пригожин#Промышленный объект#ЧВК Вагнер#Ополчение#Голуби
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