До конца ноября завершится ремонт МКД по Белгородскому проспекту

Пресс-служба правительства Белгородской области сообщила о скором завершении строительных работ в доме №34 на Белгородском проспекте.
На сегодняшний день работы по ремонту инженерных сетей и кровли выполнены на 85%, а фасад отремонтирован на 90%.
Подрядная организация выполнила полную реконструкцию стропильной части кровли, подрядчик ожидает полной поставки кровельного материала на объект. Все необходимые меры, чтобы дождевые осадки не попали в квартиры, приняты.
Пресс-служба правительства Белгородской области
После окончания ремонта жители дома оценят качество выполненных работ. Если белгородцы обнаружат недостатки, то подрядчик должен будет их устранить.
Напомним, что к концу ноября также завершится ремонт дороги на улице Победы.