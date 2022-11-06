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До конца ноября завершится ремонт МКД по Белгородскому проспекту

Вчера, 16:19
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
В конце ремонта жители оценят качество проделанной работы.

Пресс-служба правительства Белгородской области сообщила о скором завершении строительных работ в доме №34 на Белгородском проспекте. 

На сегодняшний день работы по ремонту инженерных сетей и кровли выполнены на 85%, а фасад отремонтирован на 90%

Подрядная организация выполнила полную реконструкцию стропильной части кровли, подрядчик ожидает полной поставки кровельного материала на объект. Все необходимые меры, чтобы дождевые осадки не попали в квартиры, приняты.
Пресс-служба правительства Белгородской области

После окончания ремонта жители дома оценят качество выполненных работ. Если белгородцы обнаружат недостатки, то подрядчик должен будет их устранить.

Напомним, что к концу ноября также завершится ремонт дороги на улице Победы. 

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