Десять белгородцев наказали за дискредитацию российских военных

На запрос издания в пресс-службе УМВД сообщили, что с 1 марта по 31 октября полицейские составили десять протоколов за публичную дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан. При этом к июлю таких нарушений зафиксировали восемь, а за последние четыре месяца — только два.