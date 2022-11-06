Десять белгородцев наказали за дискредитацию российских военных

На запрос издания в пресс-службе УМВД сообщили, что с 1 марта по 31 октября полицейские составили десять протоколов за публичную дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан. При этом к июлю таких нарушений зафиксировали восемь, а за последние четыре месяца — только два.
В ведомстве уточнили, что во всех зафиксированных случаях суд подтверждал признаки нарушений со стороны белгородцев. Максимальный выписанный штраф составил 45 тысяч рублей для жителя Нового Оскола, который сделал дискредитирующую надпись на придорожной стеле.