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Десять белгородцев наказали за дискредитацию российских военных

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
С марта по ноябрь полицейские составили десять протоколов по статье о дискредитации российской армии, при этом с июля выявили только двоих нарушителей, сообщает «Фонарь».

На запрос издания в пресс-службе УМВД сообщили, что с 1 марта по 31 октября полицейские составили десять протоколов за публичную дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан. При этом к июлю таких нарушений зафиксировали восемь, а за последние четыре месяца — только два.

В ведомстве уточнили, что во всех зафиксированных случаях суд подтверждал признаки нарушений со стороны белгородцев. Максимальный выписанный штраф составил 45 тысяч рублей для жителя Нового Оскола, который сделал дискредитирующую надпись на придорожной стеле.

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#Инна Рогова#Операция на Украине#Дискредитация ВС РФ#Полиция#Число нарушений#Статистика по дискредитации российской армии
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