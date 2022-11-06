Демидов рассказал, как попасть на встречу с мобилизованными белгородцами

Жители Белгорода при помощи мэрии уже пять раз выезжали на встречи с мобилизованными родственниками. Как записаться на такую поездку, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Валентин Демидов.
Заявки от горожан собирают в течение недели. Свои данные можно отправлять в личные сообщения Валентину Демидову. К концу недели формируется группа из 10-12 человек, их сопровождает представитель городской администрации.
Поездка проходит на автобусе. Белгородцев к месту встречи и обратно доставят бесплатно. Одна из таких поездок состоялась в минувшую субботу.
Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Как ранее сообщил президент Владимир Путин, всего в России мобилизовали 318 тыс. человек. В Белгородской области постановление о завершении частичной мобилизации подписали 1 ноября.