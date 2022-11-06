Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Демидов рассказал, как попасть на встречу с мобилизованными белгородцами

Вчера, 10:08
Фото: 1MI
Родственники военнослужащих могут подавать заявки в течение недели. Затем формируется группа из 10-12 человек, которых сопровождает представитель администрации Белгорода. Поездка бесплатная, уточнил исполняющий обязанности мэра.

Жители Белгорода при помощи мэрии уже пять раз выезжали на встречи с мобилизованными родственниками. Как записаться на такую поездку, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Валентин Демидов.

Заявки от горожан собирают в течение недели. Свои данные можно отправлять в личные сообщения Валентину Демидову. К концу недели формируется группа из 10-12 человек, их сопровождает представитель городской администрации.

Поездка проходит на автобусе. Белгородцев к месту встречи и обратно доставят бесплатно. Одна из таких поездок состоялась в минувшую субботу.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Как ранее сообщил президент Владимир Путин, всего в России мобилизовали 318 тыс. человек. В Белгородской области постановление о завершении частичной мобилизации подписали 1 ноября.

Читайте также:
На сайте ФНС появился список льгот для мобилизованных белгородцевСтарооскольцы могут навестить своих мобилизованных родственников и близкихГладкова попросили оставить местных мобилизованных в Белгородской области
#Инна Рогова#Город#Частичная мобилизация#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Мобилизованные#Встреча#Поездка#Мэрия
Подпишитесь
Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове
Вчера, 18:47
В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
Вчера, 22:43
Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области
Вчера, 15:38
Пожаловавшаяся на заразных голубей белгородка владеет ветеринарной клиникой
Вчера, 22:04
Белгородцы жалуются на разрушенное крыльцо отделения почты
Сегодня, 07:20
Белгородцы украли гирю из паба «Декабрист»
Вчера, 20:13