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Posted 5 ноября 2022, 21:08

Published 5 ноября 2022, 21:08

Modified 5 ноября 2022, 21:08

Updated 5 ноября 2022, 21:08

Бесплатные психологи МФЦ провели в Белгороде почти 60 консультаций

Бесплатные психологи МФЦ провели в Белгороде почти 60 консультаций

5 ноября 2022, 21:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Бесплатной психологической помощью белгородцы воспользовались 55 раз. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Белгородской области.

Напомним, в начале октября для белгородцев открыли пункты бесплатной психологической помощи. Жители области сами попросили об этом, объяснив тяжёлым временем.

За месяц в МФЦ к бесплатным психологам обратились 55 раз. Сообщается о 26 очных консультаций с бесплатным психологом МФД и 29 телефонных разговорах.

Психологи заметили, что запрос на помощь связан в основном с тревогой из-за происходящего в Белгородской области и частичной мобилизации, которая уже завершилась. Также среди главных тем, которые беспокоят белгородцев, оказались проблемы на работе и с детьми.

Если вы понимаете, что вам тоже нужна психологическая помощь или просто хочется выговориться –можете обратиться по единому номеру 122. Так можно записаться на очный приём или получить телефонную консультацию.

Очный приём проводится трижды в неделю с 8 до 15:30 в МФЦ Белгорода на проспекте Славы, 25.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#МФЦ#Психолог#Психологическая помощь#Белгород#Бесплатная психологическая помощь
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