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Белгородцы украли гирю из паба «Декабрист»

Вчера, 17:13
Фото: pxhere.com
Трое белгородцев зашли в паб и унесли с собой гирю.
Сюжет
Кража

В своих соцсетях сотрудники паба «Декабрист» поделились интересной новостью: кто-то из жителей Белгорода зашёл к ним в заведение и унёс с собой гирю, которой работники любили подпирать дверь в пабе. 

Кто-то посчитал, что пиво и спорт несовместимые вещи и украл у нас гирю… Хотя ведь существует факт, доказывающий обратное. Да, нас лишили важного спортивного инвентаря, но не здорового будущего. Жаль, конечно, гирю, ей было так удобно подпирать дверь.
Сотрудники паба «Декабрист»

Работники также опубликовали в соцсетях видео с моментом кражи.

Напомним, что в конце октября белгородка переоделась в магазине в новую куртку и ушла в ней домой не заплатив. Сотрудники магазина по улице 5 Августа нашли свою постоянную клиентку, которая в этот раз решила не платить за покупку, но дождаться от неё оплаты товара так и не смогли.

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