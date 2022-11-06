Белгородцы украли гирю из паба «Декабрист»

Напомним, что в конце октября белгородка переоделась в магазине в новую куртку и ушла в ней домой не заплатив. Сотрудники магазина по улице 5 Августа нашли свою постоянную клиентку, которая в этот раз решила не платить за покупку, но дождаться от неё оплаты товара так и не смогли.