Белгородку оштрафовали за призыв к митингу против частичной мобилизации

21 сентября жительница региона опубликовала на своей странице в соцсети пост с призывом к митингу о защите мужчин с тем, чтобы их не забирали в рамках частичной мобилизации. Эту запись комментировали остальные пользователи Сети.
Полиция составила против оскольчанки протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). По статье гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Девушка свою вину признала и пояснила, что в тот момент была под воздействием эмоций, а также просила строго не наказывать. Старооскольский городской суд постановил оштрафовать местную жительницу на 30 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что с марта по октябрь в Белгородской области составили десять протоколов за публичную дискредитацию использования ВС РФ. Большую часть нарушений — восемь — зарегистрировали к июлю.