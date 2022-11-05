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Волейбольная команда «Белогорье» попала в «Финал четырёх»

Вчера, 18:40
Фото: https://t.me/belogorievolleyball
Белгородцы одержали победу в последнем матче полуфинала Кубка России. Команда впервые за пять лет попадёт в финал кубкового турнира.

4 ноября волейбольная команда «Белогорье» одержала победу над оренбургской сборной «Нефтяник» со счётом 3:0.

Белгородская команда описывает игру как непростую — слишком много сил и эмоций волейболисты потратили накануне в схватки с московским клубом «Динамо».

Больше всего очков набрал в пользу «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади — 13, 12 очков принёс Павел Тетюхин, 9 — Станислав Маслиев.

У «Нефтяника» 17 мячей на счету Ильнура Рахматуллина, восемь забил Михаил Данилов.

Теперь «Белогорье» присоединились к новоуренгойскому «Факелу», организатору «Финала четырех». 24 и 25 декабря Белгород сразится за Кубок России-2022.

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