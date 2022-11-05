Волейбольная команда «Белогорье» попала в «Финал четырёх»

4 ноября волейбольная команда «Белогорье» одержала победу над оренбургской сборной «Нефтяник» со счётом 3:0.
Белгородская команда описывает игру как непростую — слишком много сил и эмоций волейболисты потратили накануне в схватки с московским клубом «Динамо».
Больше всего очков набрал в пользу «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади — 13, 12 очков принёс Павел Тетюхин, 9 — Станислав Маслиев.
У «Нефтяника» 17 мячей на счету Ильнура Рахматуллина, восемь забил Михаил Данилов.
Теперь «Белогорье» присоединились к новоуренгойскому «Факелу», организатору «Финала четырех». 24 и 25 декабря Белгород сразится за Кубок России-2022.