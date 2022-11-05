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В России большая часть ДТП с самокатами связана с наездами на пешеходов

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
С января по сентябрь 2022 года в стране случилось 838 ДТП с самокатами.
Сюжет
Авария

Всего за 2022 год в России случилось 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и электроскейты. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на обзор дорожно-транспортной аварийности в РФ.

За девять месяцев 620 ДТП – 74% – связаны с наездами на пешеходов, 147 ДТП – 17,5% – со столкновениями, а в оставшиеся 8,5% входят другие виды аварий с участием СИМ. Также порядка 45% ДТП случились в местах выезда с прилегающих территорий и перекрестках, 26% – на пешеходных переходах и 4% – в местах, где разрешается перемещаться только пешеходам.

Известно, что количество пострадавших в подобных ДТП увеличилось в два раза: за девять исследуемых месяца погибли 19 человек и 870 получили травмы.

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#Александра Склярова#Происшествия#Авария#Россия#Самокат
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