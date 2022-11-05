В России большая часть ДТП с самокатами связана с наездами на пешеходов

За девять месяцев 620 ДТП – 74% – связаны с наездами на пешеходов, 147 ДТП – 17,5% – со столкновениями, а в оставшиеся 8,5% входят другие виды аварий с участием СИМ. Также порядка 45% ДТП случились в местах выезда с прилегающих территорий и перекрестках, 26% – на пешеходных переходах и 4% – в местах, где разрешается перемещаться только пешеходам.