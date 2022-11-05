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В пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли пять человек

Сегодня, 04:01
Фото: t.me/izvestia
Порядка 250 человек были эвакуированы из здания.
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Пожар

По данным пресс-службе МЧС России, ночью 5 ноября в Костроме загорелось кафе «Полигон». Информация о возгорании поступила в службу в 02:37.

Пожару присвоили третий номер сложности из-за риска обрушения кровли. Всего из здания эвакуировали 250 человек, четырёх из них пришлось госпитализировать. Также стало известно о гибели пяти человек

Распространение огня локализовали в 04:23. За это время площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.

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#Александра Склярова#Происшествия#Пожар#Кострома#Возгорание#Кафе#Видео
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