В пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли пять человек

По данным пресс-службе МЧС России, ночью 5 ноября в Костроме загорелось кафе «Полигон». Информация о возгорании поступила в службу в 02:37.
Пожару присвоили третий номер сложности из-за риска обрушения кровли. Всего из здания эвакуировали 250 человек, четырёх из них пришлось госпитализировать. Также стало известно о гибели пяти человек.
Распространение огня локализовали в 04:23. За это время площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Всего в ликвидации пожара принимали участие 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.