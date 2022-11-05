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В Белгородской области за сутки от ковида скончался один человек

Вчера, 12:00
Фото: 1MI
Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По состоянию на 5 ноября коронавирус в регионе обнаружили ещё у 78 человек. В настоящий момент в стационаре на лечении находятся 136 человек. Три человека находятся на ИВЛ.

Ещё 569 человек проходят лечение амбулаторно. За последние сутки от коронавируса скончался житель Старооскольского горокруга 1961 года рождения. Пациент проходил лечение в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского.

Отметим, что наибольший прирост заболевших наблюдается в Белгороде (+19 человек) и в Старооскольком горокруге (+16 человек).

Напомним, что в Белгородской области планируется сокращать коронавирусный коечный фонд. Сейчас в регионе функционируют 335 коек. Из-за снижения заболеваемости коечный фонд сократят до 230. Пациентов с ковидом больше не будет принимать Губкинская и Яковлевская ЦРБ.

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#Алина Харина#Общество#Коронавирус#Белгородская область#Ковид#Пациенты
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