В Белгороде капитально отремонтировали дом на улице Некрасова

Posted 5 ноября 2022, 06:56
Published 5 ноября 2022, 06:56
Modified 5 ноября 2022, 06:58
Updated 5 ноября 2022, 06:58
В Белгороде отремонтировали многоквартирный дом на улице Некрасова, 23. Рабочие утеплили фасад здания, сделали отмостку вокруг дома. Кроме того, в подвальном помещении подрядчики установили индивидуальный тепловой пункт.
В доме также проводились работы по обновлению кровли и внутридомовых инженерных сетей. Деньги на капремонт были выделены из бюджета области.
Стоит отметить, что в текущем году в регионе капремонт проведут в 182 многоквартирных домах.