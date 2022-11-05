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Posted 5 ноября 2022, 06:56

Published 5 ноября 2022, 06:56

Modified 5 ноября 2022, 06:58

Updated 5 ноября 2022, 06:58

В Белгороде капитально отремонтировали дом на улице Некрасова

5 ноября 2022, 06:56
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Новости Белгорода
В доме обновили кровлю и утеплили фасад, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

В Белгороде отремонтировали многоквартирный дом на улице Некрасова, 23. Рабочие утеплили фасад здания, сделали отмостку вокруг дома. Кроме того, в подвальном помещении подрядчики установили индивидуальный тепловой пункт.

В доме также проводились работы по обновлению кровли и внутридомовых инженерных сетей. Деньги на капремонт были выделены из бюджета области.

Стоит отметить, что в текущем году в регионе капремонт проведут в 182 многоквартирных домах.

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#Город#Белгородская область#Капремонт многоэтажек#Новости Белгорода
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